Nel corso della puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 17 febbraio su Canale5 alle 14:10, Mujgan sarà triste poiché i genitori non presenzieranno al suo matrimonio. Intanto, per rendere felice la sua futura moglie, Yilmaz minaccerà i genitori della ragazza per costringerli a partecipare alla cerimonia.

Gaffur porterà dei soldi alla sua amante, Seher, e le prometterà di divorziare da Saniye per poter vivere insieme a lei e al loro figlio. Infine, Cetin troverà un pacchetto nascosto dal capo-mastro nel muro, contenente i documenti falsi di Yilmaz e Zuleyha, dei soldi e un frammento di lettera della signorina Altun per il suo uomo.

Mujgan è triste perché i suoi genitori non parteciperanno al matrimonio

Le nozze si avvicineranno sempre di più e la sposa non potrà far altro che tentare di nascondere il proprio dispiacere per i suoi genitori che hanno deciso di non partecipare alla cerimonia. Infatti, Behzat e sua moglie, dopo aver letto la missiva nella quale veniva raccontato dell'omicidio compiuto da Yilmaz, non accettano che la loro figlia sposi un delinquente.

Tuttavia, il giovane Akkaya capirà che qualcosa sta turbando la sua futura moglie e penserà subito si tratti dei suoi genitori che vorrebbe al proprio fianco il giorno delle nozze, anche perché sarà una festa in grande stile, la più bella nella storia di Cukurova.

Pertanto, l'ex meccanico deciderà di avere un altro confronto ravvicinato con il futuro suocero.

Yilmaz minaccia il padre di Mujgan in Terra Amara

Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda il 17 febbraio, Yilmaz si recherà in ospedale dal signor Behzat per convincerlo a prendere parte della cerimonia che celebrerà il matrimonio di sua figlia.

Nonostante le buone intenzioni del figlioccio di Fekeli, l'uomo non vorrà saperne e negherà questa possibilità al genero.

Di conseguenza, il giovane Akkaya passerà alle manieri forti e consegnerà nelle mani del padre di Mujgan una lettera contenente una terribile verità che riguarda il passato del dottore. Stando alle trame delle prossime puntate, si scoprirà che Behzat aveva abusato di una paziente che, di conseguenza, si era suicidata per il trauma.

Cetin trova un pacchetto nascosto da Gaffur in Terra Amara

In sostanza, dopo le minacce di Yilmaz, il suo futuro suocero accetterà di partecipare al matrimonio insieme a sua moglie. Nel frattempo, Gaffur si recherà da Seher, che è al servizio di un'altra famiglia di Adana, e le consegnerà dei soldi. Inoltre, il capo-mastro della tenuta Yaman prometterà alla domestica che divorzierà da Saniye per prendersi cura di lei e del loro figlio.

Infine, Cetin troverà un pacchetto nascosto da Gaffur in passato e lo consegnerà al giovane Akkaya che accantonerà, momentaneamente, il contenuto. All'interno di questa scatola, vi saranno i documenti di Zuleyha ed Yilmaz, dei soldi e un pezzo della lettera che Altun scrisse per il suo amato.