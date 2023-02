Continua l'atteso appuntamento pomeridiano con la soap Terra Amara e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 6 all'11 marzo promettono grandi svolte. Inaspettatamente, Demir mostrerà un lato che Zuleyha non ha mai conosciuto, quello più dolce e sensibile. Pentito di tutto il male che le ha fatto, le chiederà perdono, ma non solo. Demir dirà a Sabahattin di contattare la polizia, in quanto vuole costituirsi, sebbene consapevole di rischiare molti anni di prigione. Quando tutto sembra tranquillo, ecco che Zuleyha, aggirandosi nei pressi del cottage, accusa un malore e rischia di perdere il bambino.

In quel momento compare Yilmaz, che non esita a portarla in ospedale. Demir fraintenderà le buone intenzioni del rivale e crederà che sia scappato con sua moglie. Nel frattempo, una nuova tragedia scuote la piccola cittadina, che si stringe nel dolore.

Terra amara anticipazioni 6-11 marzo 2023: Behzat si toglie la vita

Nel dettaglio le nuove puntate di Terra amara vedranno stare meglio il piccolo Adnan, dopo una febbre molto alta. Intanto, Demir pensa di costituirsi alla polizia, consapevole delle conseguenze che avrà il suo gesto.

Yilmaz vivrà un momento drammatico. Nei prossimi episodi della soap, il professor Behzat si tormenterà per un errore del passato e così si toglierà la vita.

Con un grande festo di generosità, Yilmaz gli prometterà di prendersi cura di sua figlia.

Intanto, Demir verrà portato dietro le sbarre ma il suo unico pensiero sarà la paura che Zuleyha possa tradirlo.

Terra amara puntate 6-11 marzo: la nonnina ha un malore e scompare

Continuando con le anticipazioni di Terra amara vedremo Yilmaz ospitare Behice, che sarà ben capace di ingannarlo sul suo finto cambiamento in positivo.

Intanto, in carcere. Demir è tormentato dai sensi di colpa e chiede di nuovo perdono a Zuleyha.

Zuleyha si trasferirà momentaneamente al cottage e qui assisterà al malore della nonnina, che porterà subito dal dottore. Peccato che, in un momento di distrazione, la vecchina scompare nel nulla.

Terra amara spoiler 6-11 marzo: Zuleyha rischia di perdere il bambino

Non riuscendo a trovare la nonna, Zuleyha torna al cottage, in preda a un malore. Qui incontra per fortuna Yilmaz, che la accompagna in ospedale. Non vedendola tornare a casa, gli Yaman credono che Zuleyha sia scappata con Yilmaz.

Hatip ingannerà Dermir, dicendogli che la moglie è fuggita, così che crolli psicologicamente. Il suo obiettivo è avere quanti più soldi possibile, in modo da rovinare gli Yaman una volta per tutte.

Infine, nelle puntate di Terra amara dal 6 all'11 marzo Mujgan soccorrerà Zuleyha, arrivata in ospedale in gravi condizioni: il bimbo ce la farà? Non resta che aspettare i prossimi episodi.