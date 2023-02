Il destino sarà ancora contro Züleyha nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Quando avrà l'opportunità di iniziare una nuova vita con Yilmaz, quest'ultimo sarà vittima di un grave incidente stradale.

Demir e Yilmaz fanno pace per il bene di Züleyha

Nelle prossime puntate Demir capirà di non essersi comportato bene, e di aver fatto solo soffrire Züleyha e Yilmaz. Per questo motivo vorrà incontrare Yilmaz con l'intenzione di fare pace. Gli spiegherà che sa perfettamente che in questi ultimi anni non si è comportato per niente bene e gli confesserà che se fin dall'inizio avesse saputo che loro due stavano insieme, non avrebbe osato sposare Züleyha.

Dirà tutto ciò perché Demir, quando Züleyha e Yilmaz arrivarono a Çukurova, pensava che i due fossero fratello e sorella. Inizialmente Yilmaz non sarà concorde con le giustificazioni di Demir, ma quest'ultimo gli spiegherà che non ha voluto incontrarlo per "difendersi", ma per annunciargli che lui e Züleyha sono prossimi al divorzio. Aggiungerà che Leyla resterà con lui e che in cambio ha chiesto anche di poter vedere Adnan.

Züleyha dice addio a Villa Yaman e lascia Leyla con Demir

Così Züleyha dovrà dire addio a Villa Yaman, la casa che l'ha ospitata negli ultimi anni. Sarà doloroso lasciare le persone che l'hanno accompagnata per tutto questo tempo, in primis la figlia Leyla, perché la ragazza avrà la sensazione di abbandonare la piccola.

Züleyha saluterà uno a uno i dipendenti e abitanti della tenuta, tra cui Saniye, Gaffur e Sevda. La giovane non smetterà di piangere quando dovrà dire arrivederci a Leyla. Proverà anche a convincere Demir a fargliela portare via, ma non ci sarà verso. Nonostante alcune difficoltà, Züleyha, Yilmaz e Adnan inizieranno una vita felice, insieme.

Demir e Züleyha salvano la vita a Yilmaz dopo un incidente

Züleyha e Yilmaz si trasferiranno insieme ad Adnan nella casa dei loro sogni, dove un architetto sarà già al lavoro per apportare tutte le modifiche necessarie. A Villa Yaman, invece, Sevda "marcherà" il territorio: Züleyha non c'è più, quindi è giusto che sia lei a stabilire nuove regole.

Questa cosa non piacerà a Saniye, che inizierà a fare dei dispetti alla nuova padrona.

Tutto ciò avverrà quando Züleyha dovrà ancora fare i conti con il destino beffardo. Lei e Demir si dirigeranno in tribunale per avviare le pratiche per il divorzio, e saranno testimoni di un incidente che avrà come protagonista proprio Yilmaz. Sia Demir che Zuleyha andranno verso la macchina ed estrarranno il corpo di Yilmaz, ancora in vita, dalle lamiere, prima che la macchina esploda. I due avranno i minuti contati per portare il ragazzo in ospedale.