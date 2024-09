Il nuovo primario ha una profonda ammirazione per Rossella, che entra nelle sue grazie, nella puntata di Un posto al sole in onda martedì 17 settembre su Rai 3 alle 20:50. Una situazione che non piacerà affatto a Riccardo, geloso di lei e non solo sul piano sentimentale. Dopo giorni nei quali l'ansia lo ha assalito, Alberto decide finalmente di presentarsi alla polizia, facendo un'esplicita richiesta.

Un posto al sole, le trame del 17 settembre: Alberto va dalla polizia

Alberto capisce che la situazione nella quale è finito - o meglio, si è cacciato - è molto più grande di lui e che non può pensare di risolverla da solo.

Anche Niko lo ha pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine, la soluzione più razionale che possa mettere in pratica. Dopo giorni di incertezza e di ansia, Palladini va dalla polizia e la sua intenzione è quella di chiedere un aut aut. Torrente è pericoloso e potrebbe rivalersi anche su Clara e il piccolo Federico.

Samuel non ha pace per la distanza di Micaela e non sa più cosa inventarsi per catturare la sua attenzione. Se lui è certo di amare senza essere ricambiato, Manuela e Serena non sono dello stesso avviso. Secondo il loro punto di vista, la gemella prova dei forti sentimenti, ma essendo la prima volta ne è impaurita, trattando male e allontanando Samuel per paura di soffrire e mostrare il suo lato debole.

Riccardo e Rossella di nuovo allo scontro

Rossella non sta vivendo un momento facile. Non solo deve metabolizzare il fatto di aver deciso di non sposarsi all'ultimo minuto, ma deve anche fare i conti con la visione continua di Nunzio e Diana insieme, uniti più che mai. Proprio per cercare di non pensare, si sta buttando sul lavoro.

La sua determinazione e il suo impegno sono notati dal nuovo primario, arrivato in ospedale per sostituire Ornella, andata in pensione.

Le attenzioni del primario nei riguardi di Rossella fanno inviperire Riccardo e i due finiscono di nuovo per avere uno scontro.

Rossella e il nuovo primario insieme: ipotesi prossime puntate

L'ammirazione del primario per Rossella sarà solo lavorativa?

Ross è innegabilmente bella e giovane, e potrebbe aver catturato la sua attenzione. Non escludiamo affatto che questo rapporto possa passare da lavorativo a sentimentale. Del resto, Rossella ha sempre detto di volere al suo fianco un uomo maturo e che sa quello che vuole e non ha trovato ciò che cercava né in Riccardo - che l'ha anche tradita con la sua ex moglie - e nemmeno in Nunzio. In qualsiasi caso, non sarebbe una relazione semplice, perché lavorano nello stesso posto e i pettegolezzi sarebbero all'ordine del giorno, anche se a Rossella non è mai interessato il giudizio degli altri.