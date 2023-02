Continua l'appuntamento con Terra Amara e le trame della soap che stanno appassionando il pubblico di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si concentrano sulla nuova vita di Zuleyha dopo la morte di Yilmaz e il suo nuovo e inaspettato amore nei confronti di Demir, che si dimostrerà essere un uomo protettivo e dolce. Zuleyha non sarà priva di problemi e tra i suoi obiettivi principali ci sarà quello di ingaggiare un detective per indagare su Behice, per dimostrare che è stata lei a uccidere Hünkar. Nel frattempo l'arrivo di Umit sconvolgerà ogni equilibrio.

Verrà inoltre alla luce un segreto nascosto per anni, ovvero che Demir e Fikret sono in realtà fratelli. Demir non accetterà la realtà e si opporrà a questa rivelazione, innescando un clima di tensione. Ciò non gli impedirà di fare davanti a tutti un gesto eclatante che cambierà per sempre la vita di Zuleyha.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha indaga sulla morte di Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara svelano che Züleyha chiamerà un detective per indagare su Behice, colei che ha tolto la vita alla povera Hunkar. Nel frattempo Ümit Kahraman assumerà la carica di direttore dell'ospedale precedentemente ricoperta da Sabahattin. Umit scombinerà anche il matrimonio di Zuleyha, in quanto farà perdere completamente la testa a Demir, che vorrà sapere tutto su di lei.

Terra amara spoiler: Mujgan si innamora di Fikret

Fikret e Müjgan saranno sempre più vicini e ciò non passerà inosservato agli occhi di Behice, che li sorprenderà insieme nel corso di una romantica cena. Sarà questa l'occasione che userà contro Mujgan per ottenere ciò che vuole, ovvero l'eredità di Yilmaz? I due continueranno a frequentarsi e il loro rapporto diventerà ogni giorno più forte.

Fikret prometterà a Mujgan di prendersi cura di lei e aiutarla anche sul piano professionale, dopo la sconfitta che ha visto Umit prenderle il posto che tanto ambiva.

Anticipazioni di Terra amara: Zuleyha diventa ricca e potente

Tutti sono in fermento per la cerimonia di premiazione dei detentori del registro fiscale della Camera dell'Industria nel club cittadino.

Fekeli e Fikret si recheranno nella grande sala insieme a Zuleyha e Demir, mentre Müjgan e Behice rimarranno alla villa. Dato che sono sole, Behice ne approfitterà per fare pressioni alla nipote affinché faccia qualcosa per mettere le mani sull'eredità di Yilmaz. Alla cerimonia ci sarà anche Umit e Demir non riuscirà a toglierle gli occhi di dosso. Una volta iniziata la cerimonia di premiazione, Yaman riceverà l'ambito premio, ma affermerà di essere figlio unico. Deluso da quelle parole, Fikret abbandonerà la sala. Il discorso di ringraziamento di Demir sarà a favore di Zuleyha, che elogerà per il suo aiuto nella gestione dell'azienda e per premiarla le cederà metà delle azioni della società Yaman. Ora Altun è una donna ricca e molto potente.