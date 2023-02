Grandi emozioni saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Mujgan e Zuleyha Altun entreranno in travaglio nello stesso momento.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan accusa dei forti dolori al basso ventre

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in tv annunciano che le due grandi rivali della soap opera condivideranno la stessa situazione.

Tutto inizierà quando Mujgan scoprirà che Adnan è il figlio di Yilmaz.

Inizialmente la pediatra cercherà di far finta di niente per poi mettere una certa distanza tra suo marito e il bambino intimando a Zuleyha di non farlo passeggiare nel giardino della loro tenuta. Un giorno, Mujgan presterà soccorso ad Adnan intento ad ingoiare una grossa pietra. Ma la moglie di Demir fraintenderà la scena arrivando ad accusarla di aver cercato di fargli del male. Un malinteso che sarà subito chiarito, sebbene Mujgan accetti controvoglia le scuse. Poco dopo, la pediatra inizierà ad avvertire dei forti dolori al basso ventre per poi essere preda di un'emorragia.

Zuleyha rompe le acque

Nelle puntate turche di Terra amara Mujgan temerà per il proseguo della gravidanza visto che mancherà ancora un mese e mezzo al termine.

Pertanto, la pediatra cercherà invano di avvertire suo marito per poi recarsi in ospedale da sola a bordo della sua autovettura. Ben presto, il pubblico scoprirà che Yilmaz si trovava in compagnia di Zuleyha in un luogo isolato di Cukurova per parlare dei problemi sorti tra le loro rispettive famiglie. Un dialogo che sarà interrotto dalla protagonista che avvertirà delle forti contrazioni e la rottura delle acque.

Yilmaz, a questo punto, trasporterà l'ex fidanzata al pronto soccorso dove verrà fulminato dalla sofferente Mujgan che si rifiuterà di vederlo.

Le due rivali partoriscono nella stessa sala operatoria

Zuleyha e Mujgan si troveranno a partorire nella solita sala operatoria. La protagonista darà alla luce una splendida bambina in buona salute al termine di un parto senza problemi.

Neanche a dirlo, il neopapà Demir apparirà entusiasta della nascita della figlia. Dall'altro canto, il parto della pediatra si rivelerà molto complicato. Il bambino nato prematuro sarà messo all'interno di un'incubatrice per i problemi polmonari riscontrati alla nascita. La partoriente apparirà molto in ansia per la vita di suo figlio, tanto da accusare Yilmaz di averla fatta partorire prima quando lei invece aveva chiesto ai medici di somministrarle dei medicinali in grado di ritardare il lieto fine. Inoltre, la donna accuserà il neopapà di essersi avvicinato a Zuleyha. Ma Akkaya respingerà con forza ogni accusa ammettendo di aver agito soltanto per salvare la vita a lei e al nascituro.