Nuove tensioni saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara previste nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato ambientato a Cukurova rivelano che Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) darà vita a un'importante discussione con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) dopo aver prestato soccorso al piccolo Adnan.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan scopre la verità su Adnan

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in tv svelano che Mujgan e la rivale avranno un nuovo scontro.

Tutto inizierà quando la pediatra ascolterà una conversazione tra Zuleyha e il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) finendo per scoprire che Yilmaz è il vero padre di Adnan.

Inizialmente Hekimoglu deciderà di non rivelare a suo marito quanto appreso poiché lo renderà padre di un erede entro pochi mesi. La donna tuttavia si sentirà minacciata tutte le volte che il bambino si troverà nei suoi paraggi. Pertanto, Mujgan intimidirà Zuleyha di fare in modo che suo figlio non scorrazzi più nella tenuta che condivide con Yilmaz. Un comportamento anomalo che preoccuperà persino l'ex meccanico.

Zuleyha crede che la rivale soffra di qualche problema psichiatrico

Nelle puntate turche di Terra amara, Zuleyha crederà erroneamente che Demir abbia comprato un nuovo passeggino per il loro secondogenito. La donna procederà subito alla restituzione quando scoprirà che l'oggetto era un regalo di Yilmaz per il bambino che aspetta Mujgan.

Ma la pediatra non accetterà la restituzione poiché macchiato con le scarpine da Adnan. L'ex meccanico, a questo punto, attribuirà questo colpo di testa alla difficile gravidanza di sua moglie. Un gesto che impensierirà anche Zuleyha, la quale inizierà a sospettare che la rivale soffra di alcuni problemi di origine psichiatrica, se non accadesse l'imprevisto.

Mujgan salva Adnan e si scontra con Altun

Adnan approfitterà di un momento di distrazione di Zuleyha per mettersi in bocca una grossa pietra. Mujgan correrà subito verso il bambino per impedirgli di ingogliarla. Ma la moglie di Demir fraintenderà tutto quanto finendo per credere che la pediatra stia facendo del male al suo primogenito.

Fortunatamente l'equivoco sarà subito chiarito. Zuleyha Altun, infatti, porterà una frittata alla rivale in segno di pace. Anche questa volta la donna si scontrerà con l'arroganza di Mujgan, la quale ordinerà alla rivale di uscire per sempre dalla sua vita e quella di Yilmaz.

Terra amara è in onda da lunedì al sabato dalle ore 14:10 oppure in diretta streaming o in modalità on demand sulla piattaforma gratuita di "Mediaset Play Infinity".