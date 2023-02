Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda a marzo, confermano che, a breve, verrà messa in scena la morte di Teresa Diacono. L'amato personaggio seguirà quindi lo stesso destino della sua controparte nella vita reale. Va ricordato infatti che Carmen Scivittaro è scomparsa il 14 agosto del 2022.

A sei mesi dal tragico evento, gli sceneggiatori hanno quindi deciso di omaggiare Teresina dandole un degno epilogo e, a quanto pare, ci sarà da piangere.

Un posto al sole, anticipazioni: il ritorno di Otello

Nei prossimi episodi, Otello (Lucio Allocca) farà ritorno a Palazzo Palladini.

L'ex vigile, al suo rientro, sarà impegnato in alcune vicende che non lasceranno presupporre minimamente l'avvicinarsi del dramma.

Al suo arrivo, l'uomo porterà un po' di serenità e buon umore nella vita di Silvia (Luisa Amatucci). Testa, inoltre, organizzerà un pranzo per conoscere il "famoso" fidanzato di Rossellina e, considerato i caratteri particolari di Riccardo (Mauro Racanati) e di Otello, questo incontro si preannuncia decisamente interessante. Da questo punto in poi però la trama prenderà una piega decisamente drammatica.

Una tremenda lite

Nell'episodio, che andrà in onda venerdì 3 marzo, Otello avrà una brutta discussione con Teresa. Non vengono forniti molti dettagli a riguardo quindi non è chiaro come questo verrà messo in scena.

La soluzione più semplice sarebbe quella di mostrare tale alterco via telefono. Più difficile invece che qualche attrice, il cui volto non verrà mostrato, prenda il posto di Carmen Scivittaro. In ogni caso questa lite farà avere un malore a Teresa, che le risulterà fatale.

Un infarto potrebbe quindi essere la causa della morte di Teresa, ma occorrerà attendere per saperne di più.

C'è inoltre un altro interessante dettaglio che viene svelato. A quanto pare Otello non sarà il primo a venire a sapere della morte della moglie. I suoi cari infatti si interrogheranno su chi dovrà dare all'anziano la terribile notizia.

Un posto al sole, puntate marzo: le reazioni di Silvia, Rossella e Michele

La morte di Teresa non verrà raccontata in un solo episodio ma avrà un suo arco narrativo che coinvolgerà più personaggi.

Non sono stati forniti molti dettagli ma Rossella (Giorgia Gianetiempo), Silvia, Michele (Alberto Rossi) e ovviamente Otello dovranno elaborare un lutto che finirà per avere ripercussioni anche sulla vita dei personaggi.

In molti ipotizzano che tale dramma potrebbe rappresentare un punto di svolta per la riunione tra Silvia e Michele. Inoltre il terribile lutto rappresenterà un banco di prova molto importante per il rapporto tra Crovi e Rossella.

Quanto ad Otello, l'uomo ne uscirà sicuramente devastato, resta da capire cosa si deciderà di fare con il suo personaggio.