Fehime e Nihan diventeranno complici e saranno unite contro Emir nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni raccontano che la madre di Kemal ricatterà Emir chiedendogli di ritirare la denuncia contro suo figlio: "Se non fai come dico, dirò a Kemal che ha una figlia". Emergerà che la visita di Fehime è stata accordata con Nihan che le ha suggerito cosa dire a suo marito per colpirlo neo punto debole. Kozcuoğlu, però, non cadrà nel tranello e non si lascerà intimidire da Fehime.

Il gesto inaspettato di Fehime

Fehime cambierà decisamente atteggiamento con Nihan da quando scoprirà che Deniz è la figlia di Kemal.

Non sarà più crudele con Nihan e quando la troverà a casa sua senza dirle di aver scoperto il suo segreto, la sorprenderà con una domanda: "Divorzierai da Emir?". Qualche giorno dopo, Fehime si presenterà a casa Kozcuoğlu per consegnarle il suo diario segreto. "Anch'io sono una madre", dirà, spiegando di sapere quanto possa essere importante quel quaderno per Nihan. Quest'ultima sarà commossa dalla madre di Kemal, che le prometterà anche il suo appoggio in questa situazione. "Kemal non saprà del bambino", assicurerà Fehime a Nihan, che si sentirà sollevata dopo giorni di angoscia. La collaborazione tra Nihan e Fehime non si fermerà qui, perché le due donne uniranno segretamente le loro forze per proteggere Kemal dai tranelli che gli tenderà Emir.

Quest'ultimo, tuttavia, sarà molto più furbo di loro e ancora una volta riuscirà a vincere con la sua prepotenza. Tutto avrà inizio con un tranello che Galip e suo figlio tenderanno a Kemal, facendo credere alla polizia che Soydere abbia rapito il signor Kozcuoğlu. Kemal sarà attirato in un capannone in cui si troverà Galip, legato a una sedia.

L'ingegnere starà molto attento a non toccare Galip per non lasciare impronte digitali, ma Kozcuoğlu gli dirà che ormai è già in trappola. Spiegherà che ci sono testimoni e che degli uomini lo hanno rapito facendo il nome di Kemal.

La trappola per Kemal

Kemal si troverà nei guai senza aver fatto nulla e questo non sarà tollerabile per le due donne che lo amano di più: sua madre e Nihan.

Fehime accetterà di allearsi con Nihan per costringere Emir a ritirare la sua denuncia contro Kemal. Fingendosi ancora ostile alla ex di Kemal, Fehime si presenterà a casa di Nihan e chiederà di parlare con lei e suo marito. I tre si riuniranno in una stanza e Fehime si rivolgerà direttamente a Emir, imponendogli di ritirare la denuncia a suo figlio. "Tu e tua moglie non lo metterete nei guai", dirà Fehime sicura di sé. Kozcuoğlu sarà quasi divertito dalla severità della donna, che a quel punto lo minaccerà: "Se non fai come ti dico gli dirò che ha una figlia". Emir sarà sorpreso dal ricatto di Fehime, ma nonostante la difficoltà in cui si troverà non cederà alle sue richieste. Kozcuoğlu perderà la pazienza e si dirà pronto anche a uccidere la bambina se Fehime dovesse distruggere la sua famiglia, perché non avrebbe più nulla da perdere.

Emir sfiderà Fehime a chiamare Kemal e dirgli tutto, ma la donna non ci riuscirà. Ancora una volta il marito di Nihan la farà franca e quando resterà da solo con Nihan la accuserà di essersi messa d'accordo con Fehime. Emergerà che Emir ha capito esattamente il gioco di sua moglie: Nihan si è messa d'accordo con Fehime e le ha spiegato quali parole dire per colpire Emir nel suo punto debole.

L'astio di Fehime per Nihan e Banu

Nelle puntate precedenti, Fehime ha coltivato un buon rapporto soltanto con Asu, l'unica donna che desidera accanto a Kemal. Con Nihan, la donna è sempre stata ostile, in un primo momento a causa della sua posizione sociale e in seguito perché lei era sposata con Emir. Fehime ha fatto di tutto per dividere Kemal da Nihan e farlo avvicinare ad Asu, ma sapere che ha avuto una nipotina cambierà tutto.

Fehime è sempre stata protettiva con i suoi figli e oltre a non approvare l'amore tra Nihan e Kemal, ha sempre osteggiato anche Tarik e Banu. Quest'ultima adesso vive a casa Soydere, ma Fehime non la sopporta e fa di tutto per far sentire sua nuora un peso in famiglia.