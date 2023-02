Nuovo scontro in arrivo tra Zuleyha e Mujgan, che nelle prossime puntate di Terra Amara si ritroveranno di nuovo faccia a faccia e le scintille non tarderanno ad arrivare. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Mujgan sarà in pena per la sorte del bambino nato prematuro e incolperà il marito di tutte le sue sofferenze. Spinta da spirito materno, anche Altun proverà a consolare la sua nemica. Mujgan non crederà alla buona fede della moglie di Demir e la caccerà via credendo che la donna sia andata solo per vantarsi della buona salute della sua bambina appena nata.

Mujgan e Zuleyha danno alla luce i loro bambini

Le anticipazioni di Terra amara si concentrano nuovamente su Mujgan e Zuleyha. Seguendo la trama della soap turca, per uno scherzo del destino le due donne si ritroveranno nella stessa stanza di ospedale e daranno alla luce nello stesso giorno i loro figli. Se la figlia di Zuleyha, che verrà chiamata Leyla, sarà in buona salute, il figlio di Mujgan, Kerem Ali, nascerà prematuro e quindi necessiterà di molte cure.

La vita del piccolo sarà a rischio e la dottoressa se la prenderà con Yilmaz per come sono andate le cose, visto che nel momento in cui lei ha avuto le doglie il marito era in compagnia proprio di Zuleyha. Per questa ragione Mujgan starà al fianco del figlio ma non rivolgerà parola ad Akkaya, anzi lo caccerà via affermando che né lei né suo figlio lo vogliono vicino.

Piuttosto la donna cercherà conforto in Fekeli e nella zia Behice, fidandosi ciecamente di loro. Sebbene anche Yilmaz sia in pena per le sorti del figlio, sarà costretto a stargli lontano per volere della moglie.

Nuova lite tra le due protagoniste della soap

Tranquilla per la buona salute della sua piccola, Zuleyha proverà pena per le sorti del piccolo Kerem Ali e andrà nella stanza della dottoressa per offrirle il suo appoggio.

La moglie di Yilmaz, però, non prenderà per nulla bene la visita, anzi caccerà via la sua nemica asserendo che il solo scopo della sua presenza sia quello di dimostrare che lei ha una figlia sana e robusta.

In preda a una crisi, Mujgan verrà sedata dai medici. La dottoressa così potrà riposare un po', ma Yilmaz sarà molto in pena per i comportamenti sempre più strani della moglie.

In ogni caso l'astio di Mujgan sarà dettato dall'aver scoperto che il piccolo Adnan è in realtà il figlio di Yilmaz e ora che la salute del suo bimbo è in pericolo la dottoressa non saprà come gestire la situazione. Per capire cosa succederà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.