L'appuntamento con Terra Amara prosegue nella settimana che va dal 6 al 10 marzo in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Zuleyha si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso e, come se non bastasse, in casa Yaman sospetteranno che stia organizzando una fuga d'amore con Yilmaz.

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara fino al 10 marzo 2023, rivelano che dopo la morte di Bezhat, sua sorella Behice verrà ospitata da Yilmaz e Fekeli.

Intanto Yilmaz si ritroverà ad essere sempre più tormentato e assalito dai dubbi: non riesce a dimenticare Zuleyha ma, al tempo stesso, non vuole far soffrire Mujgan.

Demir, invece, dal carcere chiederà a sua madre di non trattare Zuleyha come se fosse una prigioniera e quando la donna andrà a trovarlo in carcere, le chiederà scusa per tutto quello che le ha fatto nel corso dell'ultimo periodo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché l'improvvisa apparizione di uno scorpione, costringerà Hunkar, Zuleyha e il piccolo Adnan a lasciare momentaneamente la villa per trasferirsi nel cottage.

Si teme la fuga di Zuleyha e Yilmaz: anticipazioni Terra Amara al 10 marzo

Qui, Zuleyha, si ritroverà sola con la nonna che verrà colpita da un malore improvviso e si metterà all'opera per portarla al più presto da un medico.

Yilmaz finirà per incrociare casualmente la donna e, a quel punto, deciderà di accompagnarla in ospedale dove sarà Mujgan a prendersene cura (nonostante la profonda gelosia che prova nei confronti di Zuleyha).

Intanto, presso la tenuta degli Yaman, l'improvvisa sparizione nel nulla di Zuleyha finirà per destare non pochi sospetti.

Tutti si chiederanno che fine abbia fatto la donna e, ovviamente, si ipotizzerà subito che la donna abbia organizzato una fuga assieme ad Yilmaz, portando via anche il bambino.

Zuleyha vittima di un malore: anticipazioni Terra Amara 6-10 marzo

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste dal 6 al 10 marzo 2023, rivelano che Hunkar deciderà di mettersi in contatto con Sermin e non si farà problemi a minacciarla.

La mamma di Demir, infatti, avrà un duro confronto con la donna e le chiederà di ritrattare le dichiarazioni in cui accusa suo figlio di essere il responsabile della morte di Cangaver.

Spazio ancora alle vicende di Zuleyha: gli spoiler delle prossime puntate rivelano che la donna si ritroverà ad essere vittima di un improvviso malore, il quale rischierà di compromettere anche la salute del bambino che porta in grembo.

Tuttavia, lo svolgimento dei fatti finirà per insospettire Mujgan, così come Hunkar e Fekeli, i quali si dicono convinti che la donna stesse organizzando la fuga con Yilmaz.