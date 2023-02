Si prospetta un futuro pieno di difficoltà per Saniye nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Non solo avrà problemi di convivialità con Sevda, ma scoprirà che Gaffur a breve lascerà la Turchia per andare a lavorare in Germania. La donna avrà il cuore in mille pezzi, visto che con la sua partenza lei rimarrà da sola a Çukurova con la piccola Üzüm.

Demir dichiara il suo amore incondizionato a Züleyha

Nelle prossime puntate Demir non riuscirà a trovare Züleyha da nessuna parte e temerà che la giovane se ne sia andata per sempre. Sevda proverà a calmarlo e a fargli capire una cosa: se la giovane fosse veramente scappata dovrebbe lasciarla libera.

Demir non baderà a tali parole e correrà a cercarla nella piccola villa, ma li beccherà solamente Gülten insieme a Çetin.

Pochi istanti dopo Züleyha tornerà a casa e ammetterà davanti al marito di essere stata con Yilmaz e di amarlo ancora. Glielo dirà sinceramente perché non teme le conseguenze: non ha più paura di lui. Demir, però, non reagirà male, anzi le dirà che la stava cercando solo perché temeva che le fosse successo qualcosa. Züleyha non si sarebbe mai aspettata una reazione così pacata e rimarrà senza parole quando Demir le dirà che nonostante tutto l'amerà per sempre e il suo cuore apparterrà sempre a lei. Sevda, testimone della scena, inizierà a piangere.

Saniye continua a non sopportare Sevda

Mentre nel ranch di Fekeli il nipote Fikret scoprirà che Hünkar ha dato del denaro a Yilmaz per fuggire dalla Turchia, a Villa Yaman Demir dovrà fare i conti con il fatto che ha paura di perdere Züleyha per sempre. Il suo atteggiamento sta cambiando e dentro di sé sa che l'unico modo per dimostrarle che l'ama davvero è lasciarla libera.

Sempre nella villa il rapporto tra Sevda e Saniye sarà al limite della sopportabilità. Dopo l'ennesima discussione Demir dirà a Saniye che deve rispettare Sevda e obbedire ai suoi ordini, ma la donna non sopporterà di vederla prendere il posto di Hünkar, soprattutto dopo che ha fatto tanto soffrire la sua padrona, vista la storia clandestina che ha intrattenuto con Adnan Yaman.

Saniye scopre il piano di Gaffur

I problemi per Saniye non finiranno, in quanto successivamente scoprirà che Gaffur ha ricevuto una lettera, di cui leggerà subito il contenuto: a quanto pare a Gaffur è stato offerto un posto di lavoro in Germania. La donna avrà il cuore in mille pezzi e affronterà il marito per capire meglio la situazione. L'uomo proverà a spiegarle che ha cercato una nuova posizione lavorativa solamente per regalare un futuro migliore sia a lei che alla piccola Üzüm. Non vorrà sentire ragioni: Gaffur lascerà Çukurova e partirà alla volta della Germania.