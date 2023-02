Al centro della scena nelle nuove puntate dello sceneggiato turco Terra amara, che narra una storia a metà tra thriller e sentimentale, ci sarà la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç). La giovane donna verrà rapita su ordine di Çetin Ciğerci (Aras Şenol), dopo essersi rifiutata di sposarlo. Il dipendente al servizio di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Fekeli (Kerem Alışık), utilizzerà questo escamotage per costringere la sua amata a dargli delle spiegazioni sulla sua freddezza e per non aver esultato di gioia alla sua romantica proposta di matrimonio, Haşmet vuole vendicarsi di Züleyha così ordina al figlio Osan e a un operaio di rapirla.

Trame turche, Terra amara: Cetin deciso a capire perchè Gulten rifiuta il suo corteggiamento

Negli episodi della telenovela intitolata Bir Zamanlar Çukurova e già andati in onda in Italia in queste settimane, la domestica Gulten è rimasta abbastanza terrorizzata dalla violenza subìta dallo spietato Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy). Dalle anticipazioni turche si evince che prossimamente, Cetin si renderà protagonista di un'azione poco piacevole nei confronti dell’inserviente per capire la ragione per cui rifiuta il suo corteggiamento.

Tutto avrà inizio quando la sorella del capomastro Gaffur (Bülent Polat) verrà rapita da due uomini che la obbligheranno a salire su una vettura, mentre si troverà in giro per svolgere delle commissioni per i Yaman: la fanciulla non potrà che rimanere sconvolta, dopo aver temuto il peggio e nell’istante in cui scoprirà che si tratta dello zampino del suo spasimante.

La sorella di Gaffur confessa a Cetin di essere stata violentata da Ercument Akman

A questo punto Cetin metterà al corrente Gulten della sua intenzione di volerla portare in un posto isolato, per parlare del loro rapporto. L’uomo di fiducia di Yilmaz e Fekeli, non appena si troverà da solo con la domestica di cui sarà profondamente innamorato, esigerà sapere il motivo del suo allontanamento dopo averle chiesto la mano con un mazzo di fiori durante il suo ricovero in ospedale per intossicazione.

La cognata di Saniye (Selin Yeninci) vuoterà il sacco, dopo non essere riuscita a trattenere le lacrime, dicendo a Cetin che se fosse stato per lei non sarebbe stata in intimità con nessun uomo prima di lui. Quest’ultimo quando la domestica gli dirà di essere stata violentata, le domanderà se è stato il defunto Ercüment ad approfittarsi di lei: la fanciulla attribuirà la colpa al nipote di Hunkar (Vahide Perçin), ma per non ritornare sulla questione pretenderà che Cetin non le dica più niente dello stesso, per non rivelargli in che modo è passato a miglior vita: in particolare l’inserviente dei Yaman non vorrà far venire alla luce che il suo violentatore è morto per mano di Yilmaz.