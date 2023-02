Mancano poche ore alla messa in onda dell'ultima puntata di U&D alla quale hanno partecipato Federico, Carola e Alice: a partire da giovedì 16 febbraio, infatti, sarà trasmessa su Canale 5 la registrazione durante la quale il tronista ha annunciato che farà la sua scelta (a quella che si è svolta il giorno dopo, i tre ragazzi non hanno preso parte). Tra i temi affrontati in studio, però, c'è anche la nuova conoscenza di Riccardo con Michela, una dama che in passato ha sentito anche Armando.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Oggi, giovedì 16 febbraio, inizierà la messa in onda di una puntata di U&D molto importante: le anticipazioni che stanno circolando sul web da qualche giorno, fanno sapere che Federico ha finalmente annunciato quando farà la sua scelta.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, dunque, informa fan e curiosi del fatto che nel corso della registrazione che si è svolta lo scorso weekend, il tronista ha svelato che prenderà la sua decisione finale nel corso delle prossime riprese, che dovrebbero svolgersi sabato 18 e domenica 19 febbraio.

Prima di fare le ultime esterne con le sue corteggiatrici, Nicotera ha preso parte ad un appuntamento movimentato e ricco di colpi di scena. Dopo essersi assentata alla puntata precedente, Carola ha deciso di tornare ma l'atteggiamento che ha avuto non è piaciuto a molti dei presenti.

Gli opinionisti, in particolare, hanno criticato la giovane per la "leggerezza" con la quale ha affrontato la situazione, arrivando ad accusarla di essere più interessata alla visibilità che a Federico.

Tensione alle stelle a U&D

Gianni Sperti e Tina Cipollari, dunque, non hanno apprezzato che Carola non si sia fatta trovare quando Federico l'ha raggiunta in albergo subito dopo la puntata, e neppure che non abbia acconsentito ad un incontro dopo che lui l'ha chiamata con un cellulare della redazione.

La corteggiatrice, dunque, è stata presa di mira dagli opinionisti una settimana prima della scelta: Nicotera, però, ha chiarito che non si farà condizionare da nessuno e che farà il nome della persona che gli è entrata nel cuore in tutti questi mesi di percorso.

Mentre tutti attaccavano la sua "antagonista", Alice ha avuto un attacco d'ansia e ha chiesto di poter uscire temporaneamente dallo studio. Il tronista ha raggiunto la giovane solo in un secondo momento, ovvero quando si è accorto che non rientrava.

Anche Carola ha abbandonato gli Elios dopo l'uscita del romano, e anche questo suo gesto ha scatenato la reazione piccata di Gianni e Tina.

Rivalità tra due 'veterani' di U&D

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 16 febbraio, però, riguardano anche Riccardo. Dopo essersi scontrato duramente con Ida e con Alessandro (col quale ha sfiorato la rissa, ma la scena non è stata trasmessa in tv), il pugliese ha deciso di voltare pagina e ripartire da Michela.

Guarnieri, infatti, ha iniziato una conoscenza con una nuova dama del parterre, una persona che nel recente passato si è scambiata qualche messaggio e alcune telefonate anche con Armando. Quest'ultimo si è intromesso nel racconto che i due stavano facendo al centro studio, e l'ha fatto per attaccare la donna: l'ex di Platano, però, non ha ascoltato il "collega" e ha detto di voler continuare la frequentazione.

Le prossime registrazioni di U&D, però, saranno decisive soprattutto per il cast del Trono Classico: con la scelta di Federico Nicotera, scendono a due i protagonisti che stanno cercando l'amore davanti alle telecamere.

Supponendo che anche Lavinia Mauro sta per lasciare il programma con uno tra Campoli e Corvino, i fan pensano che nel weekend potrebbe essere presentato un nuovo tronista.