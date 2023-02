Züleyha sarà vittima di rapimento nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Infatti, a Çukurova, Züleyha avrà un nuovo nemico che si chiama Haşmet che, nei nuovi episodi della serie, sarà pronto per vendicarsi della ragazza. Il motivo? Züleyha l'ha preso in giro davanti agli abitanti del paese e lui non vorrà fargliela passare liscia. Con l'aiuto di Vahap, organizzerà un piano che avrà come unico obiettivo quello di rapire Züleyha e fargliela pagare.

Sermin vuole allearsi con Haşmet

Haşmet si offenderà molto con Züleyha, perché quest'ultima lo prenderà in giro davanti a tutti gli abitanti del paese, occasione in cui Haşmet passerà per il cattivo della situazione, visto che Çukurova si schiererà al fianco di Züleyha.

Gli abitanti non lo vogliono nel villaggio viste tutte le cose brutte che ha combinato in passato e lo accuseranno di aver portato alla deriva Çukurova.

L'unica che si alleerà dalla parte di Haşmet sarà Sermin: insieme a Füsum, andrà nel suo ristorante con l'intenzione di conoscerlo. Lui vorrà vendicarsi di Züleyha e, durante il discorso, con le due donne proverà a guadagnarsi il loro favore. Loro gli daranno corda, dicendogli di lasciarla perdere, perché Züleyha si è montata la testa da quando è diventata una delle donne più potenti di Çukurova. Lui, però, sarà deciso a mettere in chiaro la situazione e a vendicarsi una volta per tutte.

Züleyha viene rapita da due uomini

Così Züleyha riceverà una telefonata nel cuore della notte da parte di un operaio della sua azienda, che le dirà che uno dei loro mulini è caduto e che due persone sono rimaste intrappolate all'interno.

Molto spaventata, non perderà tempo e si recherà nel luogo in cui è avvenuto l'incidente.

Quello che non potrà immaginare è che in realtà è tutta una trappola di Vahap e Haşmet. Ad attenderla in mezzo alla strada ci sarà Osan, il figlio di Haşmet, e un operaio. La faranno scendere dall'auto e la rapiranno.

Osan e l'operaio si prendono gioco di Züleyha

Il rapimento sarà abbastanza violento, visto che i due per farla scendere dal veicolo le romperanno il parabrezza. Züleyha sarà sconvolta e non capirà che cosa le stia veramente accadendo. Verrà imbavagliata, caricata in una macchina e portata in una destinazione misteriosa.

Osan e l'operaio, durante il tragitto, sbeffeggeranno Züleyha: le diranno che finalmente avrà modo di scoprire chi è il vero "buono" di Çukurova e la prenderanno in giro per il potere che ha assunto nella cittadina. In più la minacceranno di sposare Haşmet. La donna sarà impaurita e non riuscirà a capire quale possa essere il suo destino. Riuscirà a salvarsi e a sfuggire dalla perfidia di Haşmet?