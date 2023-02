La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato ideato da Giannandrea Pecorelli, per ciò che riguarderà gli episodi dal 20 al 24 febbraio, rivelano che il commendatore Umberto, grazie anche al supporto dell'alleato Ferdinando, cercherà di ostacolare l'ammissione come socio del Circolo di Marcello. Per far sì che tale insediamento sfumi, Guarnieri senior proverà a sfruttare Mattia Costa, mentre tra la contessa Adelaide e Barbieri crescerà sempre più la sintonia.

Il giovane fioraio, intanto, si assumerà la responsabilità di uno strano furto che avverrà al Circolo, così il cameriere sospetterà che ad architettare il tutto sia stato il banchiere. A costo di fare una grande rinuncia, Marcello farà da garante morale per Mattia con la contessa Adelaide. Tra quest'ultima e Barbieri, inoltre, vi sarà una seconda parentesi focosa, sebbene entrambi si erano ripromessi che non sarebbe più dovuto accadere. Malgrado non vi siano spoiler ufficiali a confermarlo, Adelaide e Marcello potrebbero fidanzarsi ufficialmente.

Vanessa Gravina: 'Adelaide si batterà per Marcello'

L'attrice Vanessa Gravina, che presta il volto alla nobile Adelaide Di Sant'Erasmo, ha recentemente dichiarato in un'intervista che il personaggio che interpreta ne Il Paradiso delle Signore si libererà dal timore di mostrarsi in pubblico e si batterà per Marcello, soprattutto coi soci del Circolo.

Riferimento nemmeno troppo velato a Marcello, col quale la contessa si era concessa una notte di passione dopo essersi divertita a far ingelosire Umberto.

L'attrice milanese, quindi, ha aggiunto che Adelaide crederà con fermezza nelle capacità di Barbieri e capirà, al contempo, che lo stesso possa realmente essere il suo fidanzato ideale.

Marcello e Adelaide potrebbero fidanzarsi ufficialmente

Adelaide e Marcello, come anticipato, si lasceranno andare alla passione una seconda volta, indizio che non può non far pensare che tra i due l'attrazione fisica stia divenendo sempre più difficile da gestire.

Considerando che, come da spoiler ufficiali, i due lasceranno temporaneamente Milano per vivere il loro amore in libertà, è possibile ipotizzare che tra l'arguta Di Sant'Erasmo e Barbieri possa esserci, nel corso delle prossime puntate dell'amata soap opera Rai, un fidanzamento ufficiale.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, chissà come la prenderebbero Ludovica ma anche lo stesso Umberto.

La contessa, quindi, passerebbe da mentore di Marcello e vera e propria partner dello stesso.