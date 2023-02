Negli episodi di Terra Amara che verranno trasmessi su Canale 5, il nuovo cattivo Haşmet Çolak (Altan Gördüm) e ex cittadino di Cukurova, si vendicherà di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) facendola rapire da suo figlio Osan con la complicità di Vahap Keskin (Ergün Metin). L’uomo addirittura obbligherà la fanciulla a diventare sua moglie.

Trame turche, Terra amara: Haşmet deciso a farla pagare a Altun

Gli spoiler su ciò che succederà nelle nuove puntate dello sceneggiato nato con il titolo originale Bir Zamanlar Çukurova e in programma su Canale 5, dicono che entrerà in scena un nuovo nemico chiamato Haşmet, che dopo aver scontato una lunga condanna in prigione sarà deciso a farla pagare anche a Zuleyha.

Tutto comincerà nell’istante in cui quest’ultima si prenderà gioco dell’uomo, sotto lo sguardo degli abitanti di Cukurova.

L’unica persona che si schiererà dalla parte del new entry, che ha commesso delle brutte azioni in passato, sarà Sermin (Sibel Taşçıoğlu): quest’ultima metterà piede a un ristorante, appositamente per conoscere Haşmet. L’uomo non mollerà affatto la presa, anche se la nipote di Hunkar (Vahide Perçin) gli dirà di lasciare in pace Altun, poiché è una delle donne più potenti del villaggio.

Finto incidente nell’azienda di Zuleyha, Osan e un operaio sequestrano la moglie di Demir

A questo punto Zuleyha nel cuore della notte riceverà una telefonata da un operaio della sua azienda, venendo a conoscenza che due persone sono rimaste bloccate all’interno di un mulino caduto all’improvviso: nonostante non nasconderà la sua evidente preoccupazione, la fanciulla si presenterà sul luogo in cui si è verificato l’incidente.

Altun in realtà sarà vittima di una trappola architettata da Vahap e Haşmet: il figlio di quest’ultimo e un operaio dopo averla fatta scendere dalla sua auto, la sequestreranno. Zuleyha verrà portata in un posto sconosciuto: durante il tragitto Osan e il dipendente le diranno che sarà costretta a convolare a nozze con Haşmet.

Spoiler turchi: Il figlio di Haşmet mette fine all’esistenza di Saniye

Sempre dalle anticipazioni turche, si evince che Haşmet avrà una discussione accesa con Saniye (Selin Yeninci) e Gülten Taşkın (Selin Genç), quando i suoi uomini lavoreranno in alcune proprietà dei Yaman con cui lui avrà dei conti in sospeso. La consorte di Gaffur (Bülent Polat) dopo aver denunciato l’accaduto alla polizia, si vedrà costretta a scendere per strada con la cognata a causa di una gomma forata: le due donne verranno investite da una vettura ad alta velocità guidata dal figlio dell’ex carcerato.

A questo punto Haşmet convincerà il consanguineo ad andarsene in fretta dal luogo del delitto, per non fare i conti con la giustizia. La moglie di Çetin (Aras Şenol) verrà ricoverata in ospedale, invece Saniye esalerà l’ultimo respiro: Gaffur non potrà che essere disperato, nell’istante in cui apprenderà della scomparsa della sua amata.