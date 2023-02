Imperdibili le nuove trame di Terra amara, che sta ottenendo ascolti record con le puntate in onda su Canale 5. Ancora tante avventure aspettano i protagonisti a partire da Zuleyha che dovrà fare i conti con la perdita dell'uomo che ha sempre amato, Yilmaz. Dopo qualche mese dalla sua morte, però, Altun inizierà a guardare con occhi diversi Demir che, prima della morte del rivale di sempre, aveva rischiato la sua vita per salvarlo. Demir farà sì che Zuleyha si senta amata e protetta, dimostrandole di essere davvero cambiato. Nel frattempo, l'arrivo di Umit scombinerà tutti i piani della coppia, visto che avrà in mente di distruggere Demir, all'oscuro di tutto.

Guai anche per Behice che, furiosa dopo aver scoperto che fine hanno fatto i soldi dell'eredità di Yilmaz, perderà il controllo e non solo. Rimasta senza un soldo, rischierà di non avere più un tetto sopra la testa. A quel punto, Mujgan dovrà prendere una decisione drastica che rovinerà la vita di Gulten e Cetin.

Terra amara nuove anticipazioni: Zuleyha spiazza Demir con una lettera

Nelle prossime puntate di Terra Amara Zuleyha diventerà ricca e potente grazie a Demir che, per dimostrarle il suo amore, le cederà tutte le quote dell'azienda. L'armonia tra i due sembrerà idilliaca, fino a quando in città non arriverà Umit che farà breccia nel cuore di Demir. Peccato che l'uomo non sappia che la bella forestiera abbia mire oscure contro di lui.

Zuleyha verrà intanto in possesso di una lettera nella quale è celata una verità spiazzante: Fikret e Demir sono fratelli. Altun deciderà di consegnare la missiva a Demir che, una volta letta, resterà senza fiato. Non crederà alla possibilità che suo padre Adnan abbia potuto commettere una cosa del genere e pregherà Zuleyha di non rivelare nulla a nessuno.

Terra amara prossimi episodi: Umit pronta a distruggere Demir

Si complicheranno ancora di più le trame di Terra amara dopo l'arrivo della bella Umit, che desterà l'interesse di Demir e la rabbia di Mujgan, che verrà da lei sostituita in qualità di primario dell'ospedale.

Fikret chiamerà Ümit al telefono, invitandola ad agire in fretta prima che la sua vittima designata possa sospettare qualcosa.

Si verrà così a sapere che in realtà Ümit sta preparando una trappola per distruggere Demir. Che cosa avrà in mente?

Anticipazioni Terra amara: Mujgan caccia di casa Gulten e Cetin

Sono tante le verità che verranno a galla nelle prossime puntate di Terra amara. Behice bramerà l'eredità di Yilmaz, ma si troverà senza nulla quando si verrà a sapere che ha venduto tutto prima di morire. La perfida donna resterà senza nulla, se non con una grande rabbia.

A fronte di questa difficile situazione Müjgan è costretta a prendere una decisione terribile : lasciare Gülten e Çetin senza casa in modo che la zia possa viverci.