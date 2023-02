L'appuntamento con Terra Amara continua a riservare grandi colpi di scena e, nel corso delle prossime puntate che saranno trasmesse in questo 2023 in prima visione assoluta, ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha.

Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che la donna farà i conti con la spietatezza di suo marito Demir, intenzionato a colpirla in tutti i modi, al punto da farle perdere il pieno controllo della situazione.

Zuleyha vittima di suo marito Demir: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Terra Amara che saranno trasmesse prossimamente in televisione, rivelano che la tensione tra Zuleyha e Demir sarà alle stelle al punto che, quest'ultimo, deciderà di allontanarla definitivamente da suo figlio.

Demir caccerà via dalla villa la donna e, come se non bastasse, le impedirà di poter vedere suo figlio.

Un durissimo colpo per Zuleyha che, in un primo momento incasserà il colpo, poi però deciderà di passare all'attacco e finirà per perdere le staffe e il pieno controllo della situazione nei confronti dell'uomo che ha sposato.

Demir spietato contro Zuleyha: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che la donna si presenterà da Demir e, dopo l'ennesimo confronto finito male, tirerà fuori una pistola e premerà il grilletto.

Lo scopo di Zuleyha sarà quello di ammazzare l'uomo che le sta rovinando la vita, allontanandola da suo figlio, ma il suo piano non andrà nel verso sperato.

Demir, infatti, non passerà a miglior vita e le anticipazioni della soap opera turca rivelano che dopo essersi salvato in maniera miracolosa, tirerà fuori tutta la sua spietatezza e la sua crudeltà nei confronti della donna.

Zuleyha viene arrestata: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che l'uomo metterà nei guai Zuleyha e lo farà presentando una denuncia alla Polizia per tentato omicidio.

La situazione per la donna si metterà malissimo: dopo la denuncia, Zuleyha verrà portata in carcere dove sarà costretta a scontare la sua pena.

Come si evolverà la situazione? Zuleyha riuscirà ad avere giustizia e, soprattutto, potrà riabbracciare il suo amato Adnan? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera turca, che continua a "volare" dal punto di vista auditel nel pomeriggio di Canale 5.