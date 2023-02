La serie televisiva turca Terra amara che vola con ascolti più che vincenti sulla rete ammiraglia Mediaset, prosegue la sua messa in onda. Le anticipazioni sulle future puntate, rivelano che Hunkar Yaman (Vahide Perçin) non vorrà più sapere nulla del figlio Demir Yaman (Murat Ünalmış), poiché non approverà il rapporto tra lo stesso e Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), la seconda moglie del suo defunto marito Adnan.

Trame turche, Terra amara: Hunkar dichiara guerra al figlio

Nei nuovi episodi in programma su Canale 5, si verrà a creare una nuova frattura tra Demir e Hunkar, ma questa volta sembrerà essere definitiva.

In particolare il marito di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) scatenerà l’ira della madre, quando la umilierà pubblicamente durante il matrimonio del dottor Sabahattin (Turgay Aydın) e il Pubblico Ministero Jülide (Alayça Öztürk). Nello specifico Demir farà presente alla donna che l’ha messo al mondo di portare rispetto a Sevda, poiché suo padre la amava, dicendole addirittura di considerarla una seconda madre sotto lo sguardo di tutti coloro che saranno alla cerimonia nuziale.

La signora Yaman si scuserà per il comportamento del consanguineo soprattutto con gli sposi, arrivando a ripudiarlo: la darklady dichiarerà guerra a Demir dicendogli che da adesso in avanti la sua unica madre sarà Sevda.

A questo punto Hunkar si sfogherà con Fekeli (Kerem Alışık), per essere stata tradita dal suo stesso sangue: quest’ultimo non perderà tempo per sostenere la sua amata, senza riuscire purtroppo a consolarla.

Sevda muore, Yaman assalito dai sensi di colpa

Sempre dagli spoiler turchi, si evince che Demir metterà fine alla tresca clandestina con Umit (Hande Soral), quando verrà a conoscenza che è figlia di Sevda.

Quest’ultima e la sua consanguinea su ordine di Yaman dovranno andarsene via da Cukurova. Successivamente Umit incontrerà Demir in un luogo isolato in compagnia della madre, e gli prometterà di vendicarsi per averla ingannata. La donna del tutto fuori controllo, punterà un’arma da fuoco contro il ricco imprenditore: Sevda farà da scudo con il suo corpo a Demir, ricevendo subito un colpo.

Quest’ultimo nasconderà il cadavere della donna nel bagagliaio dell’auto.

Quando farà ritorno alla sua tenuta, il rivale di Yilmaz (Uğur Güneş) sarà assalito dai sensi di colpa, e vorrà far allontanare Umit dalla città. Demir, per non far finire la sua ex amante in carcere, farà sparire il corpo di Sevda senza lasciare alcuna prova. Per concludere a Zuleyha non passerà di certo inosservato l’evidente nervosismo del marito, che però si rifiuterà di rispondere alle sue domande.