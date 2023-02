La morte di Hünkar sarà l'argomento principale delle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Tutta Çukurova si riunirà intorno al dolore della famiglia Yaman e in un momento straziante, come quello in cui Demir porterà a casa il corpo senza vita della madre, verranno rese note le ultime parole che la donna ha dedicato al figlio.

Demir trova il corpo senza vita della madre

Nelle prossime puntate di Terra amara arriverà forse uno dei momenti più tristi di tutta la serie, la morte di Hünkar. La donna verrà uccisa da Behice, la zia di Müjgan che a breve farà il suo ingresso nella programmazione italiana.

La ucciderà dopo aver saputo che a breve avrebbe dovuto convolare a nozze con Fekeli. Sarà più che altro il denaro a spingerla a ucciderla, visto che la donna ambirà a mettere le mani nella fortuna di Fekeli. Sarà Demir a trovare il corpo di Hünkar tra le rovine di Çukurova, una scena straziante in cui il giovane urlerà il suo dolore.

Hünkar: dalla cattiva della serie, alla perfetta complice di Züleyha

Hünkar e Demir hanno avuto un rapporto madre/figlio molto intenso, perché i due si ammiravano tanto a vicenda. Lei non è mai riuscita a stare senza di lui, anzi ha fatto di tutto pur di vederlo felice e per fare in modo che la sua dignità non venisse scalfita, come quando ha costretto a una Züleyha incinta di sposare Demir solo per fare in modo che il figlio sterile potesse diventare padre.

All'inizio della serie si è presentata un po' come la cattiva della situazione, ma alla fine il suo ruolo all'interno della serie si è evoluto, fino a farla diventare una fidata alleata di Züleyha.

Le ultime parole di Hünkar a Demir: 'È stato un errore cercare di scegliere il proprio destino'

Durante le prossime puntate ci sarà un momento in cui Demir prenderà in braccio il corpo esanime della madre e lo porterà nella sua camera da letto.

Quell'attimo verrà accompagnato dalle ultime parole che Hünkar ha dedicato proprio al figlio prima di morire: "Ci siamo fatti veramente del male tante volte, ma il dolore provato ci ha fortificato. A volte non riuscivamo proprio a capirci. Per te ho rinunciato a tante cose e l'ho fatto perché semplicemente sei ciò che ho amato di più.

Ti ho dedicato ogni secondo della mia vita, perché le madri danno sempre il massimo, ma non è sempre un bene: è stato un errore anche cercare di scegliere il proprio destino".

Probabilmente Hünkar ha fatto riferimento al matrimonio forzato tra Demir e Züleyha, che ha reso difficile la vita a diverse persone, non solo alla giovane ragazza. A ogni modo Demir rimarrà per sempre l'amore della vita di Hünkar, visto che lei ha sempre dato tutto per il figlio, mettendo in prima linea la sua felicità.