Ci saranno degli attimi di tensione tra Yilmaz e Züleyha nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Lui sarà sempre tanto innamorato della giovane, ma noterà che quest'ultima sarà più legata al marito Demir. Una situazione che digerirà con difficoltà, al punto che Yilmaz accuserà Züleyha di tradirlo e di avere dei rapporti intimi con Demir.

Demir potrebbe vendicarsi di Müjgan

Nelle prossime puntate Müjgan si recherà a Villa Yaman per minacciare Züleyha e le darà tutte le colpe in merito all'aggressione subita dalla zia Behice. Züleyha, infatti, ha accusato la donna di essere l'assassina di Hünkar e Müjgan crederà che qualcuno abbia sparato alla zia per vendicarne la morte.

Per questo motivo Müjgan vorrà denunciare Züleyha per istigazione all'omicidio. Demir assisterà alla scena e difenderà la moglie, anzi troverà un modo per mettere Müjgan nei guai. La dottoressa, in passato, aveva provato a uccidere Züleyha così, per evitare di far finire Müjgan in carcere, Yilmaz ha firmato una dichiarazione in cui conferma che la moglie ha provato a uccidere Züleyha.

Yilmaz disposto a rinuciare al figlio pur di stare con Züleyha

Intanto Yilmaz vorrà incontrare Züleyha nella piccola villa. Anche se inizialmente la giovane avrà qualche problema a partecipare all'appuntamento, alla fine ce la farà. I due si scioglieranno in un tenero abbraccio e Yilmaz le dirà che non riesce più a vivere senza di lei.

Vuole che insieme riprendano in considerazione la possibilità di scappare in Germania. Sarà disposto a tutto, al punto che Yilmaz metterebbe da parte Kerem Ali pur di stare con Züleyha.

Züleyha rimarrà sorpresa: in quale modo sarebbe disposto a rinunciare al figlio pur di stare con lei? Lui proverà a tranquillizzarla, dicendole che farebbe tutto secondo la legge.

Yilmaz crede che Züleyha lo tradisca

Successivamente le condizioni di salute di Behice miglioreranno, al punto che la donna verrà dimessa dall'ospedale. Mentre Demir avrà un colloquio con la polizia, che gli dirà che al momento nessuno è sospettato per la morte della madre.

Demir e Züleyha, in questo momento così delicato, saranno molto vicini, cosa che farà ingelosire Yilmaz.

Quest'ultimo crederà che la morte di Hünkar gli abbia resi più uniti che mai, per questo motivo discuterà pesantemente con Züleyha.

La accuserà di avere dei rapporti intimi con Demir e quindi lo starebbe tradendo, visto che Züleyha e Yilmaz si sono molto avvicinati nell'ultimo periodo. Queste parole offenderanno la ragazza e il rapporto si farà più teso che mai.