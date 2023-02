Mancano poche ore all'inizio di un'attesissima nuova registrazione di Uomini e donne. Nella giornata di ieri, 2 febbraio, sono circolate molte chiacchiere su una presunta scelta che Federico avrebbe fatto lontano dagli studi. Il blogger Pugnaloni ha preso parola sui social network per smentire categoricamente questo rumor: L'informato Lorenzo ha confermato che Nicotera potrebbe prendere la sua decisione finale tra Alice e Carola tra oggi e domani, ovvero nel corso del doppio appuntamento previsto per il weekend.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne aspettano da settimane (se non mesi) di assistere alle scelte dei due ragazzi che sono sul trono dallo scorso settembre. Stando ai rumor che si rincorrono in rete da qualche giorno a questa parte, le prossime registrazioni del 3 e 4 febbraio potrebbero essere quelle giuste per scoprire il finale del percorso di almeno uno tra Federico e Lavinia.

Quando mancavano circa 24 ore alla diffusione delle nuove anticipazioni del dating-show, sui social network ha cominciato a spargersi la voce che Nicotera si sarebbe fidanzato con una delle sue corteggiatrici al di fuori degli studi tv, e che la "prescelta" sarebbe stata la bionda Carola Carpanelli.

Prima che questa chiacchiera diventasse virale, Lorenzo Pugnaloni è intervenuto su Instagram per smentirla in modo netto, anche perché nella giornata di ieri Maria De Filippi non ha condotto nessuna nuova registrazione del suo storico format.

Le precisazioni sui giovani di Uomini e Donne

"Smentita: Federico Nicotera non ha ancora scelto. Non mandatemi screen di Facebook.

Anche perché oggi non hanno proprio registrato, dove l'avrebbe fatta? A casa sua? All'aeroporto?", ha fatto sapere il blogger che ogni settimana riporta le anticipazioni di tutto quello che succede negli studi di Uomini e Donne.

Pugnaloni ha anche ribadito che le nuove registrazioni del dating-show saranno oggi e domani, ovvero venerdì 3 e sabato 4 febbraio.

Ci sono concrete possibilità che uno dei tronisti lasci il programma in coppia durante il weekend che sta per iniziare, ma la conferma si avrà soltanto leggendo gli spoiler che trapeleranno in serata sui social network.

Lavinia e Federico stanno cercando l'amore in tv da mesi, precisamente da fine agosto quando ci sono state le prime riprese dell'edizione 2022/2023 del format condotto da Maria De Filippi.

Pochi giorni fa è stata presentata Nicole, la ragazza che ha "arricchito" il cast del Trono Classico dopo i ritiri di Federica Aversano e Federico Dainese, ma sulle scelte dei "veterani" ancora non si sa nulla di certo.

Attesa per gli spoiler su Uomini e Donne

Quando lo scorso weekend ha riportato le anticipazioni dell'unica puntata che è stata registrata, Pugnaloni ha fatto sapere che Federico ha detto che non manca molto alla sua scelta: ci sono ottime chance, dunque, che tra oggi e domani Nicotera comunichi la sua preferenza tra Alice e Carola dopo mille indecisioni e ripensamenti.

Gli spoiler che inizieranno a circolare in rete a partire dal tardo pomeriggio del 3 febbraio, dunque, potrebbero riguardare la formazione di una nuova coppia nel Trono Classico.

I fan del dating-show, però, sono curiosi di sapere anche se Ida Platano tornerà in studio per il confronto che ha chiesto di avere con Riccardo Guarnieri una settimana fa. Maria De Filippi ha informato il cavaliere e il pubblico che la parrucchiera ha contattato la redazione per poter avere un faccia a faccia con l'ex fidanzato su quello che ha dichiarato al magazine sia su di lei che sul suo nuovo compagno Alessandro Vicinanza.