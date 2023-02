La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda il 20 febbraio, è stata incentrata anche sulla breve conoscenza tra Tina e Ivan. Dopo essersi corteggiati per qualche giorno (sia faccia a faccia che al telefono), i due hanno chiuso la frequentazione: è stata l'opinionista del dating-show ad allontanare il cavaliere dopo aver saputo che intendeva uscire anche con altre persone del cast. Il blogger Pugnaloni, inoltre, conferma che la "vamp" non ha cambiato idea e che nelle ultime registrazioni non ha avuto nessuna interazione con l'uomo del parterre.

Aggiornamenti sul 'flirt' nato a U&D

Quello tra Tina e Ivan si è rivelato un "fuoco di paglia": l'avvicinamento tra l'opinionista e il cavaliere di U&D, infatti, è durato pochi giorni e si è dissolto al primo ostacolo.

Lunedì 20 febbraio è stata trasmessa in tv la puntata durante la quale Cipollari ha chiuso la conoscenza dicendosi contrariata dal suo "doppiogioco": l'uomo avrebbe voluto frequentare sia la vamp che altre dame del parterre (tra cui Desdemona), ma alla collega di Gianni Sperti questa situazione non è andata giù.

Tina ha così messo alla porta Ivan dicendogli che non si sente seconda a nessuno e che la loro "amicizia" finiva esattamente com'è cominciata, ovvero in modo rapido e soprattutto pubblico.

Il protagonista del Trono Over ha provato a giustificarsi dicendo di non conoscere bene le dinamiche del programma, ma anche la padrona di casa gli ha fatto presente che Cipollari ricopre un ruolo preciso nel cast e che per questo non può essere trattata come le altre corteggiatrici.

L'indiscrezione dalle riprese di U&D

La puntata di U&D che è andata in onda ieri, 20 febbraio, è stata registrata una decina di giorni fa: in studio, dunque, sono successe tante altre cose da quel giorno in cui Tina ha deciso di troncare la conoscenza con Ivan.

Molti spettatori del dating-show si sono chiesti se tra i due ci fosse stato un riavvicinamento nelle ultime registrazioni, ovvero se Cipollari avesse perdonato lo "scivolone" del cavaliere dandogli un'altra possibilità.

A fare chiarezza su questo punto, è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni: in una Stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram poche ore fa, il ragazzo ha confermato che tra l'opinionista e il signore del parterre non è successo più nulla e che entrambi sono rimasti sulle proprie posizioni.

"Tra Tina e Ivan nessun ripensamento, è finita come si è visto in tv oggi", ha precisato il giovane che ogni settimana riporta le anticipazioni di tutto quello che succede negli studi Elios quando si registra.

Sfilata e nuovi baci a U&D

Lunedì 20/02 ci sono state nuove riprese di U&D, Pugnaloni al riguardo ha confermato come non si sia più parlato di Ivan e Tina.

Tra i protagonisti della puntata di ieri, invece, c'è stata una inedita Gemma: chi era in studio, infatti, ha raccontato che la torinese è apparsa serena e molto coinvolta dal signore che sta frequentando da qualche settimana a questa parte. Tra Galgani e Silvio, inoltre, ci sono stati anche tanti baci passionali nell'esterna che è stata mostrata durante la registrazione.

I cavalieri del parterre, invece, hanno partecipato ad una sfilata a tema: ad attirare l'attenzione sono stati Riccardo (che ha fatto la passerella senza maglia e con i muscoli in bella vista) e Armando (che ha emozionato alcune dame recitando in napoletano i versi di una poesia).

Il Trono Over, inoltre, ieri pomeriggio ha riaccolto Aurora Tropea: la romana è rientrata nel cast dopo un'assenza di oltre un anno e ha rimarcato l'astio che nutre nei confronti di Incarnato dandogli un 4 come voto alla sua esibizione.

Sul fronte giovani, nessuna scelta e molta tensione soprattutto tra Lavinia e i suoi corteggiatori.