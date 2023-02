Lunedì 20 febbraio, su Canale 5, è andata in onda la 35^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Durante una pausa pubblicitaria c'è stato un botta e risposta fra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà: la prima ha accusato la seconda di essersi accordata con i suoi amici su chi nominare. Dal canto suo, Giaele si è difesa spiegando di avere tutte le ragioni per nominare l'influencer salernitana dopo il confessionale mandato in onda.

I motivi della lite

Al momento delle nomination palesi, Giaele ha deciso di fare il nome di Antonella: la prima non ha gradito il confessionale della coinquilina, in cui ha sostenuto di avere sposato Brad solamente per un tornaconto economico.

Inoltre De Donà ha spiegato che prima della diretta del Reality Show, Fiordelisi si è avvicinata a lei come se nulla fosse per chiederle un paio di scarpe col tacco.

In replica l'influencer salernitana ha accusato la coinquilina veneta di essersi messa d'accordo con il suo gruppo d'amici per nominarla.

Fiordelisi accusa Giaele di non avere personalità, De Donà taccia Antonella di incoerenza

Nel corso di una pausa pubblicitaria - prima della nomination segrete - Antonella e Giaele ne hanno approfittato per avere un confronto.

Fiordelisi ha spiegato che non si sarebbe mai aspettata la nomination da parte della moglie di Brad, poiché hanno sempre avuto un rapporto pacifico. A tal proposito si è detta sicura che la coinquilina sia stata consigliata dai suoi amici a fare il suo nome.

Poi ha detto a Giaele di non farsi influenzare dai suoi compagni d'avventura: "Non hai ancora una personalità tutta tua perché non ti sei formata. Magari col tempo tempo te la farai una personalità".

In replica, De Donà ha negato di essersi accordata con il suo gruppo di amici. Inoltre ha fatto sapere di averla nominata dopo aver sentito il suo confessionale: "Dicevi che se mio marito era panettiere neanche me ne sarei innamorata, ti arrabbi se ti nomino?".

Per la gieffina, Fiordelisi avrebbe avuto un atteggiamento incoerente anche perché poco prima della puntata si sarebbe comportata come se nulla fosse: "Se tu registri quel confessionale, dopo non viene da me a fare l'amica chiedendomi un paio di tacchi".

Quattro concorrenti al televoto eliminatorio

Terminate le nomination sono stati ufficializzati i quattro vip al televoto: Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese.

I "vipponi" non sono al corrente che il televoto è eliminatorio e non per decidere il preferito. Dunque, nella puntata di giovedì 23 febbraio uno di loro dovrà abbandonare il Grande Fratello Vip 7 definitivamente ad un mese dalla fine del programma.