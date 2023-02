Mancano poche ore ad una nuova attesissima registrazione di U&D. Le anticipazioni che sono trapelate dagli Elios ieri, venerdì 3 febbraio, hanno informato fan e curiosi che Ida Platano sarebbe tornata in studio sabato 4 febraio per confrontarsi con Riccardo. Il fato ha voluto, però, che questo faccia a faccia avvenisse in una giornata molto importante per la parrucchiera: oggi, infatti, la dama festeggia i primi tre mesi d'amore con Alessandro Vicinanza, al quale ha fatto una dolce dedica social.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Maria De Filippi ha avvisato Riccardo più volte sul confronto che avrebbe avuto a breve con la sua storica ex.

Sabato 4 febbraio, infatti, sarà registrata la puntata di U&D in cui Ida farà il suo ritorno in studio per un faccia a faccia che lei stessa ha richiesto alla redazione.

La presentatrice ha anticipato che Platano ha reagito male all'intervista nella quale Guarnieri ha parlato sia di lei che del suo nuovo compagno, e per questo ha contattato gli autori del dating-show per potergli parlare guardandolo negli occhi.

Questo incontro avverrà tra poche ore e in serata trapeleranno gli spoiler su tutto quello che la dama e il cavaliere si diranno davanti alle telecamere. Chi segue il programma da anni, si aspetta che la parrucchiera e il pugliese litigheranno a lungo e senza mai arrivare ad una conclusione, esattamente come è accaduto nelle edizioni alle quali entrambi hanno partecipato in passato.

La dichiarazione prima di rientrare a U&D

Prima di rimettere piede negli studi televisivi che ha frequentato per oltre 5 anni, Ida si è esposta sui social network per fare una dichiarazione d'amore al fidanzato.

"Tre mesi fa le nostre anime si sono unite in un'unica sostanza", ha scritto la bresciana su Instagram accanto ad una foto dove la si vede sorridere assieme ad Alessandro.

Oggi, 4 febbraio, infatti, la coppia festeggia il suo terzo "mesiversario", un traguardo che pochi spettatori pensavano si potesse mai raggiungere viste le premesse. Lo scorso 4 novembre, dunque, Platano e Vicinanza si sono fidanzati ufficialmente scegliendosi davanti alle telecamere di U&D: da quel giorno i due sono diventati inseparabile e hanno fatto ritorno agli Elios solo una volta per confermare di essere felicissimi e di avere tanti progetti per il futuro.

La coincidenza che fa sorridere i fan di U&D

Per uno scherzo del destino, però, Ida trascorrerà parte della giornata di oggi con il suo ex Riccardo. Il pomeriggio del 4 febbraio, infatti, la parrucchiera sarà ospite della registrazione di U&D che verrà mandata in onda tra qualche settimana, probabilmente tra la fine del mese in corso e l'inizio di marzo.

Ancora non si sa se alle riprese odierne parteciperà anche Alessandro (dando un'occhiata al suo profilo Instagram, pare non intenda muoversi da Salerno), ma quel che è certo è che Platano passerà alcune ore in compagnia di Guarnieri anziché festeggiare i tre mesi d'amore con Vicinanza.

Probabilmente la coppia si ritroverà in serata, ovvero dopo la fine della puntata: maggiori informazioni si avranno dopo la diffusione delle anticipazioni sul secondo appuntamento settimanale del dating-show.

Alla registrazione che inizierà tra poco, inoltre, non dovrebbe partecipare Biagio Di Maro: ieri il cavaliere è stato cacciato da Maria De Filippi in seguito all'ennesimo comportamento scorretto nei confronti di una signora del parterre.

Anche Gloria ha deciso di abbandonare il programma dopo aver ricevuto il "no" di Riccardo ad una frequentazione lontano dai riflettori: il pugliese ha cercato di trattenere la dama, ma lei non ha cambiato idea.