Nella tarda serata di venerdì 3 febbraio, Gianluca Benincasa si è scagliato contro Antonella Fiordelisi (sua ex fidanzata), Edoardo Donnamaria e Stefano Fiordelisi (papà della influencer). A detta del mental coach, Antonella sarebbe molto discutibile come concorrente del Grande Fratello Vip 7 mentre il giovane volto di Forum in varie occasioni avrebbe dimostrato di non essere uomo.

Il giovane ha criticato anche il papà della sua ex, sostenendo che l'uomo le abbia bruciato ogni possibilità di fare carriera sul piccolo schermo.

La stoccata di Benincasa

Tramite il suo profilo Instagram, Gianluca ha sparato a zero sulla sua e su Edoardo Donnamaria: “Antonella è molto discutibile come concorrente, ma questo di uomo non ha nulla”. Secondo Benincasa, l'attuale fidanzato di Antonella si avvicinerebbe a lei solamente perché attratto dal punto di vista fisico. Inoltre Gianluca sostiene che Donnamaria abbia iniziato a mettere in discussione alcuni atteggiamenti della "partner" solo perché influenzato dai suoi amici.

Gianluca Benincasa si è tolto qualche sassolino dalla scarpa anche su Stefano Fiordelisi: “Secondo me, doveva essere l’unica volta in cui la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre”. Il riferimento potrebbe essere legato al fatto che, la famiglia di Antonella Fiordelisi si è subito espressa a favore dei "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Antonella ed Edoardo Donnamaria).

Nella parte finale del post, l'ex di Fiordelisi ha rincarato la dose sul papà di Antonella: “Hai convinto tua figlia a fare un percorso che ormai le chiuderà anche le porte della tv”. Infine Benincasa si è detto sicuro che il padre di Antonella abbia espresso un parere favorevole su Donnamaria, solo ed esclusivamente perché trova il giovane volto di Forum molto simile a lui: "Hai visto in lui un po' te, sottomesso alla donna e vigliacco".

L'ingresso di Gianluca Benincasa sarebbe saltato

Gianluca Benincasa sarebbe dovuto entrare al Grande Fratello Vip 7 in qualità di ospite.

Stando a quanto si apprende, pare che il mental coach non possa più varcare la porta rossa di Cinecittà poiché ha ricevuto un provvedimento restrittivo: Gianluca non può avvicinarsi ad Antonella Fiordelisi.

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da diverse testate nazionali ci sarebbe un esposto in procura per stalking. La vicenda verrà valutata nelle sedi opportune, Gianluca è in attesa di verifiche non può stare nella casa dove c'è la 24enne.

Stefano Fiordelisi si era già detto contrario all'ingresso di Benincasa, tanto che in un post pubblicato sui social aveva criticato la scelta degli autori: "Qual è il senso tutto questo?".