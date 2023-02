Sono trapelate le date in cui il cast di Uomini & Donne tornerà in studio per nuove registrazioni. Tramite il suo profilo Instagram, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha informato fan e curiosi che le prossime riprese del dating-show saranno il 27 e 28 febbraio: salvo cambi di programma dell'ultima ora, in uno di questi giorni Federico Nicotera dovrebbe fare la sua scelta. Il tronista ha già detto di avere in testa il nome della corteggiatrice con la quale vorrebbe fare coppia, una tra Carola e Alice.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

L'attesa dei fan di U&D sta per finire: tra pochi giorni, infatti, sarà registrata la scelta di Federico Nicotera, che il pubblico del dating-show aspetta da mesi.

Il romano non ha partecipato alle ultime riprese (né lui né le sue corteggiatrici erano in studio lunedì scorso), per cui in tanti sono convinti che nella prossima puntata comunicherà la sua preferenza tra Carola e Alice.

Nel primo pomeriggio di questo mercoledì 22 febbraio il blogger Pugnaloni ha usato i social network per svelare i giorni in cui saranno registrati i nuovi appuntamenti con i troni Classico e Over.

In una Stories che ha postato sul suo profilo Instagram, dunque, l'informato Lorenzo ha scritto: "Le prossime registrazioni al momento sono previste lunedì e martedì".

Il 27 e 28 febbraio, dunque, il cast del programma di Maria De Filippi si ritroverà all'interno degli studi Elios per dare vita a quelle che sono due tra le più attese puntate dell'edizione 2022/2023.

Le ultime notizie sui giovani di U&D

Il blogger ha anche scherzato sui continui rinvii che ci sono stati in queste settimane alla scelta di Nicotera e ha aggiunto: "Salvo tempeste di ghiaccio o indigestioni post pranzo, lunedì si dovrebbe registrare la scelta di Federico al 100%".

Pugnaloni ha anche rassicurato i fan del dating-show sul fatto che se ci dovessero essere spostamenti di date, sarà il primo a comunicarli sempre tramite i social network.

Il percorso dell'ingegnere aeronautico, dunque, sta per concludersi e i telespettatori si dividono tra chi lo vorrebbe in coppia con Alice e chi lo preferirebbe fidanzato con Carola.

Attesa per il 'verdetto' del protagonista di U&D

Domenica 19 e lunedì 20 febbraio, dunque, sono state registrate le ultime puntate di U&D alle quali hanno partecipato Nicotera e le sue spasimanti.

In realtà, questo "trio" non ha preso parte alle seconde riprese della scorsa settimana, anche perché Maria ha preferito concentrarsi sugli altri protagonisti del Trono Classico.

Le anticipazioni che stanno circolando in rete su questi ultimi due appuntamenti ancora non andati in onda, fanno sapere che Lavinia Mauro non è pronta alla scelta perché continua a barcamenarsi a fatica tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. Quest'ultimo, stanco delle provocazioni che la tronista riserva al "rivale" in esterna, ha lasciato lo studio furioso.

Il nuovo arrivato Luca Daffrè ha conosciuto una ragazza che somiglia a Oriana Marzoli (suo ex flirt e attuale concorrente del Grande Fratello Vip).