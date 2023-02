Quella che è andata in onda oggi, venerdì 10 febbraio, è l'ultima puntata di Uomini & Donne alla quale hanno partecipato Biagio, Carola e Gloria: tutti e tre sono andati via nel corso della registrazione che i telespettatori stanno vedendo in questi giorni. Gloria è stata rifiutata da Riccardo, che ha detto "no" a una conoscenza lontano dai riflettori, e per questo la dama ha lasciato lo studio. Maria De Filippi, inoltre, ha ricordato che all'appuntamento successivo avrebbero partecipato Ida e Alessandro, pronti a replicare a ciò che Guarnieri ha detto in un'intervista sul loro conto.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Tutta la prima parte della puntata di U&D del 10 febbraio è stata dedicata al definitivo faccia a faccia tra Riccardo e Gloria. La dama è entrata in studio con l'obiettivo di confessare i propri sentimenti, tant'è che ha chiesto al cavaliere di lasciare insieme il programma.

Di fronte a questa dichiarazione d'amore, però, Guarnieri ha reagito freddamente: ha detto "no" all'uscita in coppia con Nicoletti perché ancora turbato dalle critiche che gli ha mosso la settimana precedente.

Al cavaliere non sono piaciuti gli attacchi che la dama gli ha fatto sia per le cose che ha detto nell'intervista al magazine, che per aver chattato con una 21enne sui social network.

A seguito del rifiuto di Riccardo, Gloria ha fatto sapere che non parteciperà più alla trasmissione nel rispetto di quello che prova.

La replica sulla ex di U&D

Dopo aver cercato di convincere Gloria a rimanere, Riccardo ha scoperto cosa sarebbe accaduto nella registrazione successiva.

La conduttrice gli ha detto che Ida e Alessandro sarebbero stati ospiti il giorno dopo: la coppia ha chiesto alla redazione di poter tornare per replicare alle cose che Guarnieri ha detto sul loro conto in una recente intervista.

"Ma lei chi si crede di essere per venire qui e parlare con me? Quello che ho detto nell'intervista è quello che ha sempre ripetuto", ha sbottato il cavalire davanti alle telecamere.

Il protagonista del Trono Over ha anche ricordato i tentativi che ha fatto in passato per cercare di avere un rapporto civile con l'ex fidanzata: "Io le ho teso una mano, lei l'ha sempre rifiutata".

Gianni Sperti ha difeso Platano attaccando Riccardo: "Tu chi ti credi di essere dicendo che lei non può venire qui? Hai parlato del suo nuovo compagno, è giusto che risponda".

Anticipazioni prossimi appuntamenti con U&D

La puntata con il ritorno di Ida è già stata registrata e sono disponibili le anticipazioni di quello che è successo tra lei, Riccardo e Alessandro.

I due cavalieri hanno litigato furiosamente e se non li avessero separati si sarebbero messi le mani addosso: agli Elios è stata sfiorata la rissa, ma probabilmente questa scena non andrà in onda su Canale 5.

Durante la discussione Guarnieri ha criticato l'ex fidanzata dicendo che non sarebbe una brava madre: pochi giorni dopo, Ida ha usato i social per far intendere che potrebbe aver agito legalmente contro l'ex.

In un video apparso sul suo profilo Instagram, Platano ha parlato delle conseguenze che derivano da ciò che uno dice e fa: i fan hanno subito pensato alle cose poco carine che Riccardo ha detto contro la parrucchiera nell'ultima registrazione.

Questo appuntamento sarà trasmesso in tv la prossima settimana: dal 13 al 17 febbraio i telespettatori potranno rivedere in studio quella che per anni è stata la "regina" indiscussa delle dinamiche della versione Over del dating show.