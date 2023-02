Mancano poche ore all'inizio di una nuova puntata di U&D: come ha ricordato Pugnaloni su Instagram, il 9 febbraio sarà trasmessa la prima parte della registrazione in cui ci sono stati ben tre addii al cast. A breve, dunque, il pubblico di Canale 5 assisterà all'uscita di scena di Biagio Di Maro, al ritiro di Gloria Nicoletti dopo un rifiuto di Riccardo e all'auto eliminazione della corteggiatrice Carola Carpanelli. Sabato 11 febbraio sono previste le prossime riprese e si vocifera che un tronista potrebbe fare la scelta.

Aggiornamenti sulla programmazione di U&D

Giovedì 9 febbraio sarà trasmessa in tv una puntata di U&D molto movimentata. Le anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione in questione, fanno sapere che tre protagonisti hanno lasciato il cast, anche se per motivi diversi e non sempre definitivi.

La parte che andrà in onda nelle prossime ore, ad esempio, sarà quasi interamente dedicata a Biagio e al suo tira e molla con Carla. Dopo aver interrotto la conoscenza con la dama a causa dell'eccessiva gelosia di lei, Di Maro proverà ad avvicinarsi ad una signora che aveva contattato la redazione per un altro membro del parterre maschile.

Il comportamento del cavaliere scatenerà le ire degli opinionisti, che lo attaccheranno durante.

Contrariato per le critiche ricevute, il napoletano abbandonerà lo studio senza il permesso di Maria e resterà dietro le quinte per un bel po' di tempo.

La presa di posizione della conduttrice di U&D

Il blogger Pugnaloni, dunque, ha ricordato che a partire dal 9 febbraio i telespettatori di U&D potranno assistere alla puntata registrata una settimana fa circa, l'ultima alla quale hanno partecipato due "veterani" del Trono Over e un'amata corteggiatrice del Trono Classico.

L'unica a difendere Biagio dagli attacchi sarà Carla, che lo descriverà come una persona meravigliosa lontano dalle telecamere. Quando il napoletano rientrerà in studio dopo aver sbollito la rabbia, Maria De Filippi gli chiederà il motivo del suo ritorno.

Anche se non in modo diretto, dunque, Maria inviterà Di Maro a non partecipare più al suo programma se nelle puntate non riesce a dimostrare la bella persona che è.

Il cavaliere non ha più preso parte alle riprese e sui social network ha precisato che non è stato cacciato dalla padrona di casa, ma è stato lui ad andarsene.

Attesa per l'ospitata di Ida a U&D

Le anticipazioni del nuovo appuntamento con U&D, riguardano anche il controverso rapporto tra Gloria e Riccardo. Dopo aver interrotto la conoscenza, la dama chiederà al pugliese un'ultima chance: la romana proporrà a Guarnieri di lasciare insieme il programma, ma lui rifiuterà.

In seguito a questo "no", Nicoletti ufficializzerà il suo addio al Trono Over.

Alla puntata che è stata registrata il giorno dopo (sabato scorso), infatti, non hanno partecipato né Biagio né Gloria, a conferma del fatto che la loro avventura nel dating-show è finita.

In compenso, la protagonista delle ultime riprese di U&D è stata Ida Platano: la parrucchiera è tornata in studio per confrontarsi con l'ex Riccardo sulle cose che ha detto sul suo conto in un'intervista al magazine della trasmissione.

Il cavaliere ha discusso animatamente con Alessandro Vicinanza, l'attuale compagno dell'ormai ex regina del format di Canale 5. I due "litiganti" sono quasi arrivati al punto di mettersi le mani addosso quando Guarnieri ha detto che la ex non sarebbe una brava madre.

A calmare gli animi è stata ancora una volta Maria, che è intervenuta mettendosi fisicamente tra i due e facendoli ragionare.