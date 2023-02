Da quando le registrazioni di U&D del 27 e 28 febbraio sono state annullate, i fan sono concentrati su quello che sta accadendo nelle vite dei protagonisti del cast lontano dai riflettori. Carola Carpanelli, in particolare, in queste ore è finita al centro dell'attenzione mediatica per un paio di segnalazioni che la vorrebbero legata ad un ragazzo dallo scorso Capodanno. Deianira Marzano, inoltre, ha riportato il racconto di una persona che sostiene che la corteggiatrice di Federico sarebbe convinta di essere promossa al ruolo di tronista in caso di mancata scelta.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Un breve video girato da una fan in discoteca, è bastato per scatenare il gossip su una protagonista del Trono Classico di U&D. Da circa 24 ore, infatti, Carola è al centro di una segnalazione in discoteca che potrebbe compromettere il suo percorso nel dating-show: alcuni curiosi, infatti, hanno beccato la corteggiatrice di Federico in un locale con un ragazzo col quale sembrava avere parecchia confidenza.

Deianira Marzano è stata la prima a raccontare cosa starebbe accadendo nella vita privata della bella Carpanelli, una delle due giovani che Nicotera che conoscendo davanti alle telecamere dallo scorso settembre.

Voci ancora tutte da confermare, dunque, sostengono che Carola starebbe frequentando un uomo da un po' di tempo, il tutto ovviamente all'oscuro della redazione e del tronista romano.

L'avvistamento lontano dagli studi di U&D

Chi ha inviato la segnalazione su Carola a Deianira, dunque, ha raccontato: "Non posso mandarti nulla perché la terza persona (ovvero l'attuale fidanzato), non può farlo in quanto lei gli ha chiesto di aspettare".

La persona che ha scritto all'influencer su Instagram, dunque, parla addirittura di un fidanzamento tra la bionda corteggiatrice e il ragazzo col quale è stata beccata in discoteca lo scorso fine settimana.

"Lui è un mio amico e ho audio in cui lei parla male di Federico. Appena potrò, ti manderò tutto", si legge ancora sui siti di gossip che il 27 febbraio stanno riportando le ultime indiscrezioni su Carpanelli.

Pare, inoltre, che la studentessa abbia le idee molto chiare sul percorso televisivo che ha intrapreso alcuni mesi fa: "Se sarà la scelta, farà due copertine.

Se così non dovesse essere, è convinta che la metteranno sul trono e lo dice anche in dei vocali".

Marzano si è detta propensa a credere a questo racconto perché arriverebbe da una persona affidabile e adulta, e non da una fan di Alice.

Attesa per le nuove date di U&D

La segnalazione che sta circolando su Carola, dunque, potrebbe mettere in discussione la scelta finale di Federico. Le informazioni che alcuni fan hanno riportato sul privato di una delle sue corteggiatrici, potrebbero spingere il romano ad indagare quando ricominceranno le registrazioni.

Attualmente, infatti, U&D è in pausa nel rispetto del lutto che ha colpito Maria De Filippi: da venerdì 24 febbraio, infatti, il dating-show non va in onda e nel momento in cui scriviamo (le ore 17 di lunedì 27), ancora non si sa quando riprenderà la sua regolare programmazione.

Nicotera era pronto a lasciare il trono proprio nel corso delle riprese che si sarebbero dovute svolgere oggi pomeriggio: la scomparsa di Maurizio Costanzo ha fatto slittare tutto a data da destinarsi.

Le chiacchiere che si stanno facendo su Carola, però, potrebbero minare le certezze che Federico ha maturato nelle ultime settimane, quando ha ammesso di avere in testa il nome della persona con la quale vorrebbe condividere la quotidianità dopo mesi passati a vedersi una o due volte a settimana e sempre davanti alle telecamere.