Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le vicende legate alla tronista Lavinia Mauro, la quale si ritroverà a dover fare i conti con un sonoro rifiuto che non passerà inosservato in studio.

Occhi puntati anche sul ritorno in scena di un volto storico del trono over, assente nel parterre da diverso tempo: trattasi della dama Aurora, pronta a riconquistare la scena dopo un lungo periodo di assenza.

Lavinia rifiutata in esterna da Campoli: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di marzo in tv, rivelano che per Lavinia sarà il momento di una nuova esterna con Alessio Corvino.

I due trascorreranno dei momenti di grande sintonia insieme e, durante l'incontro, la tronista non perderà occasione per provocare e mettere alla prova il suo pretendente, giunto al rush finale assieme ad Alessio Campoli.

Lavinia proverà così a stuzzicare Alessio, augurandosi che possa essersi una reazione da parte del ragazzo che tuttavia non arriverà.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Alessio si rifiuterà di spingersi oltre con la tronista e, questa volta, non vorrà concederle nessun bacio.

Alessio fa un passo indietro con Lavinia: nuove anticipazioni Uomini e donne

Sarà il corteggiatore, quindi, a fare un "passo indietro" e ad evitare di sbilanciarsi e spingersi oltre con la bella tronista, la quale non nasconderà la sua amarezza e la delusione su quanto è successo.

Insomma, sembrerebbe che Alessio sia stufo della situazione che si è creata ormai in studio, complice l'indecisione della tronista che a distanza di un po' di mesi dall'inizio del suo percorso, sembra non avere ancora le idee chiare sul da farsi e non sa con chi dei due pretendenti uscire di scena dalla trasmissione.

Il ritorno della dama Aurora: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di marzo in tv, rivelano che ci sarà spazio anche per un ritorno inaspettato nel parterre del trono over.

Trattasi della dama Aurora che, a distanza di un po' di tempo dalla sua uscita di scena dal cast, tornerà a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

La presenza di Aurora non passerà inosservata, dato che la dama in passato non è stata tenera nei confronti dei vari protagonisti dello show e si è lasciata andare ad un bel po' di frecciatine nei confronti della trasmissione Mediaset.

A quanto pare, però, la produzione capitanata da Maria De Filippi, ha scelto di darle una seconda chance e alla fine Aurora avrà la possibilità di rimettersi in gioco.

Come verrà accolta dai vari protagonisti del trono over? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa seguitissima edizione del talk show di Canale 5.