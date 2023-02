Le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne del 19 febbraio 2023, rivelano che non c'è stata la fatidica e attesa scelta finale di Federico Nicotera. In studio, però, questa settimana, c'è stata la presentazione del nuovo tronista che si metterà in gioco fino alla fine di questa edizione: trattasi di Luca Daffrè.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri, alle prese con un rifiuto in studio.

Riccardo viene rifiutato in studio: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne del 19 febbraio 2023, rivelano che si è tornato a parlare delle vicende di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese durante le riprese di questa settimana si è fatto avanti con la dama Cristina, rivelando di essere intenzionato a conoscerla. Peccato, però, che la reazione della donna non sia stata delle migliori: la dama ha subito rigettato al mittente la proposta del cavaliere.

Stando agli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni, Cristina ha ammesso di essere interessata ad Armando Incarnato, motivo per il quale ha rifilato un "no" a Riccardo. Niente da fare, quindi, per l’ex di Ida Platano alle prese con un rifiuto in studio.

Federico rimanda la scelta, Carola si dichiara: anticipazioni Uomini e donne

Inoltre, le anticipazioni riguardanti la registrazione di Uomini e donne del 19 febbraio 2023 rivelano che non c'è stata la fatidica e ormai attesissima scelta finale di Federico Nicotera.

In tanti si aspettavano di scoprire il nome della persona con la quale il tronista desidera intraprendere una relazione stabile fuori dal contesto tv, ma così non è stato.

Durante le riprese di questa settimana, ci sono stati dei momenti di forte tensione con Alice, mentre Carola si è dichiarata apertamente al tronista, confessandogli per la prima volta il suo amore.

La corteggiatrice ha scritto una lettera d’amore per Federico che, in studio, è stata letta da Maria De Filippi e Carola non ha trattenuto le lacrime. Lavinia, invece, ha ammesso di essere ancora in alto mare in vista della scelta finale tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, giunti al rush conclusivo del suo percorso.

Chi è il nuovo tronista di Uomini e donne presentato nella registrazione del 19/02

Inoltre, nel corso delle riprese di questa settimana, c'è stato spazio anche per la presentazione del nuovo tronista di questa stagione.

Trattasi di Luca Daffrè, già noto al pubblico delle trasmissioni di Maria De Filippi, sia per la sua partecipazione come corteggiatore ai tempi del trono di Angela Nasti, sia per aver partecipato a Temptation Island nelle vesti di tentatore.