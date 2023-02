La registrazione di U&D in programma venerdì 3 febbraio, è appena finita. In rete stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo in studio nel pomeriggio, a partire dai nomi dei personaggi del cast che si sono eliminati oppure che sono stati mandati via. Il blogger Pugnaloni fa sapere che Maria De Filippi ha cacciato Biagio Di Maro dopo l'ennesimo comportamento scorretto nei confronti delle signore del parterre. Sul fronte giovani, ancora nessuna scelta: Carola, stufa di rimanere a casa, ha deciso di lasciare il dating-show definitivamente.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Con un po' d'anticipo rispetto al solito, stanno iniziando a trapelare gli spoiler di quello che è accaduto negli studi di U&D il 3 febbraio. Sui social network è possibile leggere le prime informazioni sulle cose più interessanti che sono successe agli Elios nel pomeriggio, a partire da una drastica decisione che ha preso la padrona di casa.

Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Maria De Filippi ha deciso di "cacciare" dal suo programma Biagio Di Maro: dopo svariati rimproveri, dunque, la conduttrice del dating-show ha scelto di non riconfermare il napoletano nel parterre del Trono Over.

Le ultime frequentazioni che il cavaliere ha avuto, hanno creato parecchio chiacchiericcio: la dama Carla, per esempio, ha dato più di uno schiaffo al protagonista della trasmissione dopo aver realizzato che l'avrebbe solo presa in giro e illusa.

Tre addii al cast di U&D

Biagio, dunque, è stato allontanato dal cast di U&D dalla presentatrice dopo una serie di comportamenti discutibili che hanno fatto storcere il naso sia a Maria che a tutto il pubblico a casa. Se nelle ultime puntate che sono andate in onda De Filippi ha preso in giro l'atteggiamento del cavaliere, punzecchiandolo sulle sue tante contraddizioni, nel corso della registrazione odierna ha deciso di mandarlo via in modo definitivo.

Anche un'altra veterana del Trono Over ha lasciato il parterre: il blogger Pugnaloni racconta che Gloria Nicoletti ha abbandonato il programma di sua spontanea volontà e dopo aver messo un punto al tira e molla con Riccardo Guarnieri.

A proposito del pugliese, durante le riprese del 3 febbraio non c'è stato il tanto atteso faccia a faccia con Ida.

Dando un'occhiata ai profili social di Platano, in queste ore era invitata ad un matrimonio (ecco spiegate le due fedi nuziali che ha postato giorni da su Instagram) e quindi non poteva essere agli Elios per dare vita al confronto che lei stessa ha chiesto di avere con l'ex fidanzato.

Una corteggiatrice di U&D si ritira

Tra le prime anticipazioni che stanno emergendo sulla registrazione odierna di U&D, spiccano anche quelle sul Trono Classico.

Neppure oggi Federico ha fatto la sua scelta, anzi Carola ha abbandonato lo studio e il programma dopo aver visto l'esterna romantica che il tronista ha fatto con Alice durante la settimana.

Chi ha assistito alle riprese racconta che è stato Nicotera a decidere di incontrare solamente Barisciani nei giorni scorsi, e questo ha spinto Carpanelli ad auto eliminarsi.

Quando Maria gli ha chiesto se andrà a cercare la corteggiatrice che si era appena ritirata dal dating-show, il romano ha risposto che doveva pensarci perché era incerto sul da farsi.

Delle altre due protagoniste del Trono Classico, ovvero Lavinia e Nicole, non si è parlato ma probabilmente avranno più spazio nella puntata che verrà registrata sabato 4.

Ricapitolando, i primi spoiler informano i telespettatori sull'ennesimo rinvio della scelta di Federico, sull'eliminazione di Carola e sulla "cacciata" di Biagio per mano di Maria.