Sabato 11 febbraio il cast di Uomini e donne ha partecipato all'unica registrazione del dating-show prevista per questa settimana. Il blogger Lorenzo Pugnaloni sta iniziando ad aggiornare fan e curiosi su quello che è successo in studio, a partire dalle novità sul percorso di Federico.

Dopo aver saltato un appuntamento, Carola è tornata: il tronista aveva anticipato sette giorni fa che avrebbe cercato la corteggiatrice per cercare di convincerla a non eliminarsi definitivamente.

Aggiornamenti sull'appuntamento con U&D

Dopo una settimana di pausa, l'11 febbraio c'è stata una registrazione di U&D: nel pomeriggio, infatti, Maria De Filippi ha condotto una puntata del dating-show che sarà trasmessa in tv tra circa 15 giorni.

Le prime anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios, riguardano i protagonisti del Trono Classico. Il blogger Pugnaloni sta usando il suo profilo Instagram per raccontare ai fan cosa è successo nelle scorse ore tra i giovani del cast, soprattutto tra quelli che stanno cercando l'amore in tv da settembre.

I percorsi di Federico e Lavinia sono stati tortuosi e faticano ad arrivare ad una conclusione: gli spettatori, infatti, pensavano che almeno uno dei due storici tronisti del programma si fidanzasse all'inizio dell'anno e invece entrambi non hanno fatto altro che rimandare questa decisione puntata dopo puntata.

Riassunto sui giovani di U&D

Ancora prima che iniziasse la registrazione di U&D di sabato 11 febbraio, sui social network si parlava del ritorno in studio di Carola.

La ragazza si era auto-eliminata una settimana fa dopo aver scoperto che Federico non l'aveva portata in esterna nonostante ne avesse la possibilità: il romano, poi, non aveva seguito la corteggiatrice dietro le quinte, così lei non si era presentata alle riprese del giorno dopo. In seguito Federico aveva detto davanti a tutti che avrebbe cercato Carola per convincerla a tornare e che si sarebbe messo "in moto" immediatamente.

Il tentativo del tronista è andato a buon fine, anche se quando l'ha chiamata con un telefono della redazione (prima era andato al suo albergo ma non l'aveva trovata) lei non ha risposto subito perché era in giro per Roma con delle amiche.

Carola, dunque, ha accettato tornare ma agli Elios molti dei presenti l'hanno attaccata: Gianni Sperti ha accusato la ragazza di non provare un vero interesse per Federico, lei ha risposto a tono e poi ha aggiunto che non intende rimanere nel programma.

Gli addii ai parterre di U&D

Nel corso della registrazione di U&D di questo 11 febbraio c'è stato spazio anche per le due ragazze che stanno cercando l'anima gemella.

Lavinia ha un percorso ben avviato sia con Alessio Campoli che con Alessio Corvino, i corteggiatrici tra i quali è indecisa da mesi e con i quali vive frequentazioni fatte di alti e bassi.

Nicole, invece, è arrivata nel cast del Trono Classico da poche settimane e le anticipazioni non hanno ancora parlato di qualche sua interessante conoscenza: la ragazza deve avere il tempo di ambientarsi e capire qualche persona può fare al caso suo. La romana, però, ha già mostrato un certo carattere: la tronista, infatti, ha mandato via tutti gli spasimanti che non l'hanno colpita dopo aver fatto con loro una sola esterna.

Gli spoiler odierni riguardano anche le dame e i cavalieri del Trono Over. Alle riprese di questo pomeriggio non hanno partecipato né Biagio Di Maro né Gloria Nicoletti, entrambi fuori dal parterre già da una settimana (lui è stato invitato dalla conduttrice a non ritornare, lei si è ritirata). Mentre Riccardo dopo essersi scontrato con Ida e Alessandro, è tornato in studio per provare a voltare pagina.