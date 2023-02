Nell'attesa che venga trasmesso su Canale 5 lo scontro che Ida e Riccardo hanno avuto negli studi di Uomini e donne (la puntata andrà in onda tra il 13 e il 17 febbraio, ma è stata registrata una settimana fa), i fan sono concentrati su quello che è successo nelle scorse ore agli Elios. Tutti i protagonisti del cast, giovani e senior, hanno partecipato ad una nuova puntata, la seconda consecutiva senza Biagio e Gloria nel parterre.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Sono passati solo sette giorni dall'ultima registrazione di Uomini e Donne, quella quasi interamente dedicata al ritorno di Ida e Alessandro in studio.

Le anticipazioni che hanno impazzato in questi giorni sul web, parlano di una rissa sfiorata tra il compagno di Platano e il suo storico ex: Vicinanza e Riccardo, infatti, hanno discusso animatamente e sono arrivati quasi al punto di mettersi le mani addossi.

Gli interventi di Gianni, Federico e Maria hanno evitato lo scontro fisico tra i due cavalieri, ancora lontani dal trovare un punto d'incontro nonostante siano passati più di tre mesi dall'addio della coppia al programma.

Guarnieri, però, ha perso anche un'altra persona con la quale aveva una frequentazione ben avviata. Gli spoiler delle ultime due puntate che sono state registrate, infatti, fanno sapere che Gloria ha lasciato la trasmissione dopo che il pugliese ha detto no ad una conoscenza con lei lontano dalle telecamere.

Il rinnovamento del cast di Uomini e Donne

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne che sono state registrate, anche un altro storico volto del Trono Over ha lasciato definitivamente lo studio. Dopo aver visto piangere l'ennesima signora del parterre, Maria ha invitato Biagio a non tonare, consigliandogli di cercare la sua anima gemella lontano dai riflettori.

Il napoletano, esattamente come Gloria Nicoletti, non ha preso parte né alle riprese di sabato scorso né a quelle di oggi, 11 febbraio.

La redazione, dunque, ha deciso di rinnovare in parte il cast senior del dating-show, anche se alcuni personaggi rimangono figure imprescindibili per alcune dinamiche: Gemma, Armando e Riccardo sono i "veterani" che ancora figurano tra le dame e i cavalieri che sono alla ricerca della persona giusta, altri come Ida e Biagio si sono allontanati dagli Elios per loro volontà oppure su richiesta degli addetti ai lavori.

Novità sui ragazzi di Uomini e Donne

Le anticipazioni che sta fornendo il blogger Pugnaloni su Instagram, però, riguardano soprattutto i giovani protagonisti del cast di Uomini e Donne. Dopo una settimana piuttosto turbolenta, Federico è riuscito a convincere Carola a tornare in studio per corteggiarlo: la ragazza aveva deciso di lasciare il programma nella penultima registrazione dopo aver visto i baci che il tronista si è scambiato con Alice in esterna.

Il pubblico del dating-show aspetta da molto tempo di scoprire come si concluderà l'avventura di Nicotera sul trono, ovvero se sceglierà Carpinelli o Barisciani dopo un percorso di oltre cinque mesi che neanche oggi ha avuto un epilogo.

Gli spoiler odierni parlano del ritorno di Carola e dei tanti attacchi che ha ricevuto per come ha reagito agli ultimi accadimenti.

Gianni Sperti ha accusato la giovane di voler raggiungere la popolarità e non il cuore di Federico, lei si è difesa ricordando a tutti che il romano l'ha cercata 48 ore dopo il suo addio alla trasmissione e non il giorno stesso.

Durante una lunga discussione, Alice ha avuto un attacco d'ansia ed è andata dietro le quinte: il tronista l'ha seguita e Carola ha fatto altrettanto dicendo che la sua presenza era diventata inutile. Tina ha criticato la corteggiatrice per il suo atteggiamento.

Una notizia che tutti i fan di Uomini e Donne aspettavano, però, è finalmente arrivata: Federico Nicotera farà la sua scelta nel corso delle riprese previste giovedì 16 febbraio: tra meno di una settimana, dunque, si conoscerà il nome della nuova fidanzata del tronista.