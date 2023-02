Cosa è successo nel corso della registrazione di Uomini e donne del 19 febbraio 2023? Al centro dell'attenzione da parte del pubblico vi era in primis il percorso del tronista Federico Nicotera che, da un po' di tempo, sta portando avanti il suo percorso con Alice e Carola.

In tanti si aspettavano la fatidica e attesa scelta finale del tronista ma, anche questa settimana, non c'è stato il coronamento del suo sogno d'amore.

Federico rimanda la scelta: anticipazioni U&D registrazione 19 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne del 19 febbraio 2023, rivelano che per Federico Nicotera non è stato ancora il momento della scelta finale in studio tra Alice e Carola.

La padrona di casa ha svelato che il tronista porterà a compimento il suo percorso la prossima settimana: come riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social, non si esclude che le riprese della scelta possano avvenire nel corso della registrazione in programma già lunedì 20 febbraio.

Intanto le anticipazioni rivelano che Federico si è ritrovato a dover affrontare un po' di discussioni con le sue due pretendenti.

Carola si dichiara a Federico: anticipazioni U&D registrazione 19 febbraio

Alice si è detta sicura e convinta del fatto che, al termine di questa avventura, Federico coronerà il suo sogno d'amore con Carola, confermando di fatto di essere sfiduciata.

Il colpo di scena, però, nel corso della registrazione del 19 febbraio, ha avuto come protagonista Carola, la quale ha scelto di dichiararsi apertamente al tronista.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la ragazza gli ha scritto una lettera in cui ha ammesso liberamente di amarlo e di provare dei sentimenti forti nei confronti di Federico.

E poi ancora, nel corso di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 19 febbraio, che sarà trasmessa tra fine febbraio e marzo in tv, c'è stato spazio anche per la presentazione del nuovo tronista di questa edizione.

Luca Daffrè è il nuovo tronista: anticipazioni Uomini e donne registrazione 19 febbraio

Trattasi di un volto decisamente ben noto al pubblico del trono classico, dato che in passato ha avuto modo di mettersi già alla prova come pretendente in trasmissione.

Il suo nome è Luca Daffrè, noto per la partecipazione al trono di Angela Nasti ma anche per essere stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi.

A distanza di quattro anni dalla sua prima esperienza nello studio del talk show Mediaset, ecco che Luca è stato scelto dalla produzione per rimettersi in gioco e provare così a cercare la sua anima gemella, questa volta però vestendo i panni del tronista in carica.