Colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai 3.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende del poliziotto Damiano, il quale si ritroverà coinvolto in una situazione particolarmente rischiosa, che metterà a repentaglio la sua stessa vita.

Damiano coinvolto in una sparatoria: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, rivelano che ci sarà spazio per una nuova intricata vicenda che avrà come protagonista Damiano.

Il poliziotto affidato a Viola e suo figlio si ritroverà a dover affrontare l'ennesima situazione pericolosa che si verificherà in pieno centro.

Trattasi di una sparatoria che coinvolgerà anche Angela, sua mamma Giulia e Clara: le tre donne si ritroveranno protagoniste involontarie di questa sparatoria che rischierà di compromettere la loro vita.

Ma a intervenire in tempo diretto sarà proprio il polizotto: sarà lui a prendere in mano le redini della situazione e di conseguenza, finirà per mettere a rischio la sua stessa vita pur di salvare quella delle persone che si ritroveranno coinvolte in questa sparatoria [VIDEO].

Damiano potrebbe rischiare la vita nelle nuove puntate di Un posto al sole 2023

Insomma, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, Damiano potrebbe ritrovarsi nella delicata situazione di rischiare la vita per il suo lavoro. Non si esclude che il poliziotto possa essere colpito mortalmente durante questa sparatoria, che potrebbe segnare l'inizio di una nuova faida tra vari clan della malavita organizzata.

Occorre chiarire che questa è al momento solo un'ipotesi, non suffragata dalle anticipazioni ufficiali.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Damiano e se, nel corso delle prossime puntate di questa stagione, ci sarà spazio per un nuovo addio, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che si tornerà a parlare anche del processo a Lello Valsano.

Niko affronta il processo per la morte di Susanna: anticipazioni Un posto al sole

Il criminale che in estate ha spezzato per sempre la vita a Susanna Picardi, si ritroverà a dover affrontare le prime fasi del processo che lo vedranno coinvolto.

Un momento che si preannuncia particolarmente intenso per Niko che, nel corso delle nuove puntate del mese di febbraio, si ritroverà a dover fare i conti con questa ferita che ancora è presente in lui, legata alla morte della sua amata Susanna, per la quale intende combattere e far sì che ottenga giustizia.

Il giovane avvocato riuscirà a far sì che Lello Valsano non ottenga sconti di pena? Anche questo sarà probabilmente chiarito nel corso dei prossimi appuntamenti di Un posto al sole.