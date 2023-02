Tante colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente in tv. Le trame turche della soap opera segnalano che Gulten finirà in ospedale quando rimarrà vittima di un'intossicazione alimentare per colpa di Hatip Tellidere.

Terra amara, anticipazioni: Hatip propone a Gaffur l'acquisto di alcuni polli

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate rivelano che un ricevimento a villa Yaman finirà in tragedia.

Tutto inizierà quando Gaffur verrà derubato di circa 100 mila lire turche di Hunkar. Il capomastro, a questo punto, dovrà accettare il prestito di Hatip in quanto all'oscuro che sia stato proprio lui ad ingaggiare due loschi individui per rubargli il denaro.

A tal proposito, Tellidere prometterà a Taskin che potrà restituirgli i soldi una volta rimesso a posto la sua posizione debitoria. Ma ecco, che il cattivo chiederà una somma in anticipo che Gaffur non potrà soddisfare. Per questo motivo, Hatip proporrà al capomastro di scalare una cifra se acquista da lui i polli che occorrono a Demir e Hunkar per fare la festa di circoncisione per circa 100 bambini.

Gulten e Naciye finiscono in ospedale per il pollo avariato

Nelle puntate turche di Terra amara la proposta di Hatip sarà prontamente accettata da Gaffur. Purtroppo il capomastro sarà all'oscuro che i polli sono avariati, tanto che tutti i presenti alla festa inizieranno a stare male, tanto da rendere necessario il loro ricovero in ospedale.

Naciye mangerà il pollo nonostante l'avvertimento del marito, come anche Gulten. Demir, a questo punto, presterà soccorso a tutti gli invitati capendo fin da subito che Gaffur ha combinato un guaio. Di conseguenza, il ricco imprenditore perderà così tanto il lume della ragione da arrivare a picchiarlo davanti ad una disperata Saniye, dopo aver confidato di aver comprato i polli da Hatip.

Rasit testimonia a favore di Gaffur

Demir accompagnerà Gaffur al cospetto di Hatip che negherà ogni addebito. Tellidere insinuerà il dubbio che il marito di Saniye possa aver venduto i polli di qualità per sostituirli con alcuni scaduti per mettere in tasca i soldi della differenza. Una teoria che tuttavia sarà smentita da Rasit, il quale testimonierà di aver portato lui steso i polli alla festa senza sostituirli.

Per questo motivo, Hatip si scaglierà come una furia contro Rasit dichiarando che l'aveva avvertito di non uccidere i polli di un determinato pollaio visto che erano malati. Demir sembrerà credere alla versione di Hatip che si assumerà le responsabilità di quanto accaduto per evitare che la famiglia Yaman venga travolta da uno scandalo.