Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 6 al 10 febbraio in prima visione su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Angela, Claudia e Giulia vivranno momenti di paura per colpa di una sparatoria. Bianca, invece, accuserà alcuni sensi di colpa.

Un posto al sole, anticipazioni puntate dal 6 al 10 febbraio

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 6 al 10 febbraio in televisione rivelano che tutte le persone coinvolte nel processo a Lello Valsano appariranno particolarmente nervose.

Viola (Ilenia Lazzarin) e Niko Poggi affronteranno la questione giudiziaria in modo totalmente diverso. Il giovane avvocato avrà alla fine della giornata una sorpresa totalmente inaspettata.

Mariella, intanto, insisterà affinché Cerruti accetti la proposta di Bufalotto di incontrarlo. Niko si sentirà in colpa per essersi avvicinato a Manuela nei confronti della defunta Susanna. Silvia, invece, apparirà sempre più in crisi dopo la pubblicità negativa che ha investito il Vulcano sui social. Infine Marina rientrerà a Londra per ultimare i preparativi di nozze con Roberto.

Bianca accusa dei sensi di colpa

Nelle puntate 6-10 febbraio di Upas, la felicità di Marina rischierà di venire meno a causa di un imprevisto.

Manuela, invece, soffrirà alla decisione di Niko di prendere le distanze. A tal proposito, il giovane avvocato deciderà di voltare pagina. Bianca accuserà dei sensi di colpa per aver causato dei problemi tra i suoi genitori. Per questo motivo, la ragazza studierà un escamotage per farli superare il momento di crisi in cui sono piombati.

Viola e Antonio, nel frattempo, dovranno vedersela con un nuovo agente di scorta. Damiano rischierà di essere coinvolto in qualcosa di pericoloso che vedrà da vicino anche Giulia, Angela e Clara.

Angela, Claudia e Giulia coinvolte in una sparatoria

Allo stesso tempo, Marina (Nina Soldano) e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) saluteranno il ritorno di Silvana a servizio, se un'altra figura non intralciasse la loro ritrovata armonia.

Ornella, invece, prenderà una decisione importante a riguardo il suo lavoro. Riccardo e Rossella continueranno a vivere un rapporto alquanto complicato. A tal proposito, il dottor Crovi avrà un duro confronto con Ornella dopo l'arrivo di un'emergenza medica. Nel frattempo nel centro storico di Napoli avverrà una sparatoria tra i nuovi clan che finirà per coinvolgere da vicino Angela, Claudia e Giulia. Infine Franco Boschi sarà informato dalla sorella di una novità che lo costringerà a fare una scelta alquanto difficile.