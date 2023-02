Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 marzo, ci sarà una svolta decisamente drammatica. I rumor dei giorni scorsi, riguardanti la morte di Teresa, sono stati ampiamente confermati e in queste ore stanno iniziando a trapelare i primi dettagli sul tragico evento.

Le anticipazioni rivelano che Teresa avrà un infarto ma non è tutto perché Otello, in seguito alla notizia, avrà anche lui un malore e sarà trasportato d'urgenza in ospedale.

Nel frattempo verrà dato spazio anche ad altre trame con Luca e Giulia che inizieranno a riavvicinarsi.

Otello incontra Riccardo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Otello (Lucio Allocca) arriverà a Palazzo Palladini, portando una ventata di buon umore tra i condomini. Le trame sembreranno proseguire, come in passato, mostrando un vigile Testa allegro anche se petulante. L'uomo riuscirà a tirare su di morale Silvia (Luisa Amatucci) e inoltre farà di tutto per poter incontrare il "famoso fidanzato" di Rossellina.

Tale incontro si preannuncia decisamente divertente. considerate le indoli molto diverse dei due personaggi. Questo duetto tra i due però rappresenterà l'ultimo momento divertente di questa storyline, da qui in poi infatti le trame prenderanno una svolta decisamente drammatica.

Un posto al sole, anticipazioni 6-10 marzo: Teresa ha un infarto

In seguito a una lite tra Otello e Teresa, quest'ultima avrà un infarto. Non è stato ancora chiarito come sarà messo in scena questo drammatico evento. La sequenza potrebbe mostrare la madre di Silvia di spalle o il tutto avvenire totalmente off screen. In ogni caso le conseguenza dell'alterco tra i due saranno devastanti, dal momento che è stato confermato che Teresa morirà.

Nel frattempo Otello, sentitosi male a causa dell'infarto della moglie, sarà trasportato d'urgenza in ospedale, dove verranno monitorate le sue condizioni di salute. Le anticipazioni hanno inoltre rivelano che l'uomo non sarà il primo a scoprire della morte di Teresa. Evidentemente mentre Testa sarà ricoverato, Teresa peggiorerà e qualcuno sarà incaricato di dargli la terribile notizia.

Non vengono date ulteriori informazioni sulla morte di Teresa, viene però svelato che Silvia e Michele (Alberto Rossi) correranno subito a Indica, una volta appresa la notizia.

Un posto al sole, puntate dal 6 al 10 marzo: Luca lascia Napoli

Mentre si consumerà il dramma ci sarà spazio anche per altre vicende. Le anticipazioni di Un posto al sole di marzo rivelano infatti che Luca (Luigi Di Fiore) prima di lasciare Napoli, incontrerà Giulia (Marina Tagliaferri). Non viene specificato cosa si diranno, anche se la sensazione è che possa esserci un riavvicinamento tra i due.