Proseguono le vicende de Il Paradiso delle signore 7, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, e le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 8 marzo raccontano che a casa Colombo arriverà una telefonata da parte della nonna di Carlos (Lorenzo Lancellotti) che manderà all'aria i progetti di Ezio (Massimo Poggio). Tra Irene (Francesca Del Fa) e Alfredo (Gabriele Anagni), invece, la relazione proseguirà in segreto, ma Armando (Pietro Genuardi) si accorgerà della loro intesa. Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni) avranno un duro scontro a causa della pubblicazione dell'articolo di Diletta (Barbara Venturato), mentre Veronica (Valentina Bartolo)sarà delusa dal fatto che Gloria (Lara Komar) sa della gravidanza di Gemma (Gaia Bavaro).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Gemma in pena per il suo futuro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 8 marzo, raccontano che a casa Colombo accadrà qualcosa che farà agitare ancora di più gli animi. Arriverà una telefonata da parte della nonna di Carlos, che vorrà parlare con Ezio. Gemma sarà molto preoccupata per la sua gravidanza e per il futuro incerto che aspetta il suo bambino. Dopo aver avuto un confronto con la nonna di Carlos, il signor Colombo racconterà alla famiglia com'è andata: la cosa è stata talmente umiliante che rinuncerà alla sua partenza per Buenos Aires. Veronica, invece, scoprirà che Gloria è al corrente della gravidanza di sua figlia e non la prenderà affatto bene.

La donna avrà a cuore la situazione delicata di Gemma e pensare che la sua rivale in amore possa conoscere quello che sta passando la sua famiglia la farà andare su tutte le furie.

Anticipazioni puntata di mercoledì 8 marzo: scontro tra Vittorio e Matilde

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che sarà trasmessa mercoledì 8 marzo vedrà ancora sotto i riflettori l'articolo scritto da Diletta.

Le tante polemiche sorte dopo la pubblicazione del pezzo in copertina non faranno altro che aumentare la tensione tra Vittorio e Matilde, che avranno un duro scontro sulla faccenda. Nessuno dei due protagonisti sembrerà voler fare un passo indietro e la complicità di un tempo sembrerà ormai un ricordo lontano.

Armando scoprirà che tra Alfredo e Irene c'è complicità

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 8 marzo rivelano che tra Irene e Alfredo la relazione proseguirà sebbene in modo segreto, come aveva deciso la signorina Cipriani. La complicità nella coppia appena nata, però, non passerà inosservata agli occhi attenti di Armando, che con Alfredo trascorre molto tempo per via del lavoro. Il capo magazziniere si accorgerà subito che qualcosa è cambiato tra Perico e Irene.