Nella stagione in corso di Un posto al sole dovrebbero ritornare due personaggi storici, assenti da circa vent'anni. Uno dei due dovrebbe essere Anna Boschi, mentre sull'altro, che apparirà a breve, sono stati rilasciati solo alcuni indizi. A quanto pare questo misterioso personaggio è un uomo presente nella prime stagioni della soap di Rai 3. Per quanto gli elementi forniti sembrino pochi, in realtà restringono molto il campo dei papabili.

In seguito verranno analizzati i profili dei tre "candidati" principali al ritorno nel daily drama partenopeo.

Un posto al sole, il possibile ritorno di Anna Boschi

Stando ad alcuni rumors, uno dei due personaggi storici pronti a rientrare potrebbe essere Anna Boschi. L'attrice Samuela Sardo, in una recente intervista, ha mandato diversi messaggi d'amore alla soap e i tempi per un suo ritorno dovrebbero essere ormai maturi.

A corroborare questa tesi c'è anche il fatto che, nelle prossime puntate, Anna invierà un messaggio a suo fratello Franco, nel quale lo metterà di fronte a una difficile scelta. C'è già chi pensa che si tratti di una questione legata ai conti della Terrazza, ma è troppo presto per affermarlo con certezza. In ogni caso, al momento, dovrebbe trattarsi di un'apparizione of screen ma, a quanto pare, in seguito l'attrice potrebbe comparire in carne ed ossa

Torna un uomo assente da oltre venti anni

Tralasciando per un attimo Anna Boschi, c'è un'altra novità ufficiale che riguarda un personaggio maschile che, nelle prossime puntate di un posto al sole, tornerà nel cast.

Si tratterebbe di un uomo che i fan di vecchia data conoscono bene, assente da oltre 20 anni.

Andando ad analizzare i profili dei vari personaggi sono pochissimi quelli che corrispondono a questa descrizione. In particolare solo in tre sembrerebbe spiccare su tutti. Importante sottolineare che, a quanto pare, non ci sarà un recasting ma, a vestire il ruolo di questo personaggio storico, sarà lo stesso attore che era apparso nei primi anni in cui andava in onda il daily drama.

Da Alessandro al dottor Luca De Santis: i candidati più probabili per il ritorno

Tra i tre "candidati" c'è Lorenzo Sabelli (interpretato da Luca Ferrante). In realtà quest'ultimo è assente solo dal 2010 quindi sarebbe da escludere, a meno che non sia stata presa in considerazione la sua prima apparizione avvenuta appunto circa vent'anni fa.

Tralasciando questo importante dettaglio il figlio di Marina, a differenza di altri personaggi, è molto citato anche nelle puntate attuali. E con il matrimonio di sua madre alle porte e la delicatissima questione di Alice (Fabiola Balestriere) da risolvere un suo ritorno potrebbe essere giustificato. Nonostante ciò resta il meno probabile dei tre.

Un altro "candidato" di cui circola il nome è Alessandro Palladini. L'attore Gianguido Baldi è fra gli "indiziati" principali, ma ci sono due dettagli che contrastano con un suo ritorno. Il primo è che l'attore ha quasi abbandonato il mondo della recitazione. Inoltre lui è tornato ad Upas, per un brevissimo periodo nel 2008, quindi non sarebbe la sua una vera assenza di vent'anni.

Detto questo, c'è un dettaglio che lo mette di diritto tra i papabili e il fatto che dovrebbe tornare appunto anche Anna Boschi. Il che porterebbe a una reunion sullo schermo della coppia, difficile ma non impossibile.

Per finire il "candidato" principale, che ha tutti i requisiti elencati negli indizi. Si tratta del dottor Luca De Santis. L'attore Luigi Di Fiore è stato uno dei protagonisti storici della storia della soap, inoltre è assente dal 2001. Oltre venti anni, quindi, come specificato nelle indiscrezioni. Di contro, al momento non ci sono elementi di trama che sembrano riportare a lui, ma potrebbe benissimo rientrare con una storyline completamente nuova