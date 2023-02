Guai in vista per Gaffur e Seher nelle puntate di Terra amara in onda nella settimana che va dal 6 all'11 febbraio 2023. La domestica rivelerà di aspettare un bambino dal capomastro. Notizia che manderà su tutte le furie Saniye. Yilmaz invece, entrerà in possesso della lettera di Zuleyha ma sarà illeggibile. Ecco perché la straccerà senza conoscerne il contenuto.

Seher ammette di aspettare un bambino da Gaffur: spoiler Terra amara

Continua il successo di Terra Amara, che ogni giorno tiene incollati davanti allo schermo una media di due milioni e mezzo di telespettatori.

Durante le prossime puntate i gendarmi andranno alla tenuta della famiglia Yaman per comunicare il ritrovamento del corpo di Ercument. Hunkar, Demir e Gulten andranno al suo funerale a Istanbul. In seguito Seher comunicherà a Hunkar di essere incinta di Demir, peccato che Yaman non cadrà nella trappola tesa dalla domestica, visto che sa di essere sterile. Seher, messa alle strette da Hunkar e Demir, sarà costretta a d ammettere che in realtà è incinta di Gaffur. Yilmaz e Mujgan saranno alle prese con i preparativi per il loro matrimonio e ne discuteranno anche con Fekeli.

Terra amara: Yilmaz getta via la lettera di Zuleyha senza leggerla

Nel corso di queste nuove puntate di Terra amara, Nazire porterà a Yilmaz la lettera che ha ritrovato in casa.

La missiva però sarà ricoperta, a causa di un incidente, da della vernice e quindi sarà illeggibile. Non riuscendo a leggere ciò che c'è scritto, Yilmaz butterà via la lettera, non saprà nemmeno che è stata scritta da Zuleyha. Nel frattempo Mujgan cercherà invano di convincere la madre a partecipare al matrimonio. Anche Yilmaz, all'insaputa della fidanzata, farà lo stesso con il padre di Mujgan e arriverà a minacciarlo pur di convincerlo a presenziare alle nozze.

Saniye è una furia dopo aver scoperto che Seher è incinta di Gyaffur

In Terra amara scoppierà il caos nel momento in cui Saniye verrà a sapere che il marito l'ha tradita con Seher. In più Saniye scoprirà che Gaffur aspetta un figlio da Seher. Gaffur continuerà però a negare l'evidenza. Per cercare di far calmare le acque, la famiglia Yaman deciderà di mandare via Seher dalla tenuta, facendola andare a lavorare per un'altra famiglia.

Gaffur, invece, verrà cacciato da Saniye. Nel frattempo Demir proporrà a Yilmaz di rivendergli le quote di Cengaver al doppio del prezzo, ma lui rifiuterà. Subito dopo Yilmaz verrà a sapere che Demir potrebbe indebolirsi finanziariamente qualora comprasse le quote, così il giovane proverà a vendergliele ma al triplo del prezzo. Yaman accetterà?