Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily di stampo nostrano creata da Wayne Doyle, in merito alle puntate che saranno trasmesse mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio, raccontano che sarà il giorno in cui Viola Bruni e Raffaele Giordano dovranno testimoniare al processo di Lello Valsano. Silvia Graziani, resasi conto di provare ancora dei sentimenti per Michele Saviani, deciderà di mantenersi a distanza dall'uomo. Riccardo Crovi, intanto, non perderà occasione per dimostrare a Rossella quanto tiene a lei, mentre Micaela Cirillo penserà a un modo per dimenticare fino in fondo Niko Poggi.

Clara Curcio, in ultimo, dovrà recarsi nel suo quartiere originario, mentre qualcosa di inaspettato turberà l'armonia di Marina durante i preparativi delle sue nozze con Roberto Ferri.

Viola e Raffaele testimonieranno al processo contro Lello Valsano

Gli spoiler di Un posto al sole, in merito alle puntate che andranno in onda mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio, anticipano che Raffaele e Viola saranno chiamati a testimoniare al processo che vedrà come imputato Lello Valsano.

L'andamento di tale udienza, però, sarà tutt'altro che scontato. Silvia, al contempo, dovrà fare i conti coi sentimenti inaspettati che si accorgerà di provare nei riguardi di Michele, emozioni che la donna cercherà di tenere lontane come proverà a tenere a debita distanza lo stesso Saviani.

Riccardo cercherà di dimostrare a Rossella quanto tiene a lei

Le trame di Un posto al sole riguardo gli episodi di mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio, riportano che Riccardo sembrerà intenzionato ad appianare i contrasti con Rossella, quindi proverà in ogni modo di dimostrare alla stessa quanto tiene a lei, cercando anche a superare i dissidi con Ornella.

Micaela, vogliosa di bloccare le maldicenze di Manuela, penserà a un modo per dimenticarsi totalmente di Niko.

Clara dovrà nuovamente recarsi al quartiere d'origine

Già incrinatosi da qualche settimana, il rapporto tra Clara e Alberto Palladino dovrà superare un nuovo scoglio quando la giovane Curcio dovrà nuovamente recarsi nel suo quartiere di origine, violando di conseguenza il divieto che le impose l'avvocato tempo addietro.

A seguito della sua testimonianza al processo, la maestra Viola si interrogherà sulla possibilità che la sua dichiarazione in aula abbia potuto favorire Lello Valsano.

Marina sarà alle prese coi preparativi del suo matrimonio con Roberto Ferri, ma qualcosa di inaspettato creerà un nuovo turbamento nella donna prima del grande giorno.