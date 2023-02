Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato ampio spazio al personaggio di Silvia Graziani. Dal riavvicinamento con Michele alla morte della madre Teresa, la donna nelle prossime settimane dovrà affrontare delle terribili prove. Sul breve la proprietaria del Vulcano sarà però impegnata a risollevare le sorti del Vulcano. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 20 al 24 febbraio rivelano che il suo locale continuerà a essere al centro delle polemiche sui social. Come se non bastasse, inizierà a serpeggiare un forte malumore tra i suoi dipendenti e a quanto pare si assisterà a uno scontro tra Nunzio e Fausto.

Nel frattempo il ritorno di Lara getterà nuove ombre sull'unione tra Roberto e Marina, mentre il processo a Valsano sembrerà prendere un'imprevista svolta positiva per il criminale.

Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 febbraio: Il Vulcano vicino al fallimento

Pessime notizie per il Caffè Vulcano, che si troverà vicino al fallimento a causa della scarsa affluenza di clienti. Nonostante Alice (Fabiola Balestriere) abbia ritirato la sua denuncia contro Nunzio (Vladimir Randazzo), le polemiche contro lo storico locale non accenneranno a diminuire.

La situazione si farà sempre più critica, al punto da avere una pessima influenza anche sul morale dello staff. Gli animi particolarmente tesi porteranno lo chef Cammarota e il cameriere Fausto (Fausto Acernese) ad avere un acceso diverbio sul lavoro.

Le anticipazioni parlano di "guerra" tra i due dipendenti e a quanto pare Silvia dovrà faticare non poco per riprendere in mano la situazione e fare uscire il Vulcano da questa terribile crisi.

Lara rovina il matrimonio tra Roberto e Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole i riflettori saranno puntati sul matrimonio tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano).

Come trapelato in questi giorni, Lara (Chiara Conti) irromperà durante le nozze con il suo bambino al seguito, rovinando i festeggiamenti e mettendo in seria crisi l'unione tra i due.

Per il momento le anticipazioni non rivelano altro, ma confermano che il clima sarà molto teso. Resta da capire se l'amore trionferà o se Martinelli riuscirà a creare una crepa insanabile nel rapporto tra i due.

Un posto al sole, puntate fino al 24 febbraio: il processo contro Lello Valsano non si mette bene

Ci sono importanti novità in merito al processo a carico di Lello Valsano (Gianluca Pugliese). A quanto pare la strategia difensiva, atta a dimostrare che l'uomo non fosse in sé al momento dell'omicidio, si mostrerà vincente. Il processo potrebbe avere un esito sconvolgente quindi, anche se non è detta ancora l'ultima parola.