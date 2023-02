Le nuove anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nel corso del mese di febbraio 2023 in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Damiano, il quale si ritroverà coinvolto in una violenta sparatoria.

Occhi puntati anche su Ornella che affronterà una crisi personale legata al suo lavoro mentre la situazione tra Riccardo e Rossella continuerà ad essere molto tesa.

Damiano in pericolo di vita: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole per il mese di febbraio rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende del poliziotto Damiano, il quale si ritroverà a dover gestire un'emergenza che avrà delle conseguenze del tutto inaspettata.

In pieno centro a Napoli, si verificherà una sparatoria e Damiano si ritroverà costretto ad intervenire per evitare il peggio.

La situazione, però, sarà molto più seria del previsto al punto che lo stesso poliziotto si ritroverà messo in pericolo e rischierà la vita per far fronte a questa sparatoria.

Tra le persone presenti in quel momento, figurano anche Angela e sua mamma Giulia: come si evolverà la situazione? Riusciranno a salvarsi e ad uscire indenni da questa violenta sparatoria che si verificherà in pieno giorno a Napoli?

Ornella va in crisi: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione, le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per la crisi di Ornella, la quale si ritroverà a vivere un momento buio della sua vita.

La donna sarà alle prese con delle nuove scelte da fare e, questa volta, si ritroverà a dover prendere delle decisioni anche per quanto riguarda la sua vita professionale.

Cosa ne verrà fuori da questo momento di crisi che sta vivendo la moglie di Raffaele Giordano? Riuscirà a compiere le scelte giuste oppure no?

Occhi puntati anche su Rossella: gli spoiler della soap opera serale di Rai 3 rivelano che il suo rapporto con Riccardo continuerà a non essere dei migliori.

Riccardo e Rossella in forte crisi: anticipazioni Un posto al sole

Anche nel corso delle puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse durante il mese di febbraio in tv, ci sarà tensione tra Rossella e Riccardo [VIDEO] che si ritroveranno ad affrontare un momento di forte crisi.

Le discussioni e le incomprensioni dei due fidanzati saranno costantemente al centro dell'attenzione e, questa volta, sarà la figlia di Silvia ad avere dei dubbi sul conto del medico.

Insomma, la situazione per Rossella non sarà affatto dei migliori: i dubbi e le incertezze nei confronti di Crovi la porteranno a porsi numerose domande. E, a quel punto, spetterà a Riccardo darsi da fare più del dovuto per cercare di riconquistare la sua fiducia.