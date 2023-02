L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, con una nuova attesissima puntata in prima visione assoluta.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende legate ai protagonisti del trono classico, i quali si ritroveranno al centro dell'attenzione in studio.

Occhi puntati in primis su Federico Nicotera, che si ritroverà a dover affrontare l'assenza in studio di Carola.

Lavinia bacia Corvino: anticipazioni Uomini e donne oggi 15 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne che sarà in onda oggi 15 febbraio su Canale 5, rivelano che si continuerà a parlare del percorso di Lavinia.

Dopo averla vista alle prese con una nuova esterna con Alessio Campoli, nel corso della puntata odierna si tornerà a parlare anche del suo percorso con Alessio Corvino.

Anche in questo caso, infatti, c'è stata una nuova esterna: i due hanno trascorso dei momenti di grande sintonia insieme e ci sono stati anche dei baci.

In studio, il corteggiatore le ha portato anche un regalo come sempre e si sono concessi un ballo tenendosi per mano.

Corvino indaga sulla scelta di Lavinia: anticipazioni Uomini e donne 15 febbraio

Tuttavia, alla luce dell'esterna romantica che c'è stata con Campoli, Alessio Corvino ha chiesto a Lavinia quando avesse intenzione di portare a termine il suo percorso.

Le anticipazioni su Uomini e donne di oggi 15 febbraio 2023, rivelano che la tronista ha ammesso che adesso finalmente ha avuto modo di vedere dei passi importanti da parte dei due corteggiatori nei suoi confronti, motivo per il quale potrebbe arrivare al più presto a prendere una decisione.

Insomma, sembrerebbe che per Lavinia non manchi molto per la scelta finale e che al più presto possa arrivare il momento in cui svelerà il nome della persona con la quale intende costruire un percorso fuori dallo studio tv.

Federico rivuole Carola: anticipazioni Uomini e donne 15 febbraio

Al centro dell'attenzione e delle dinamiche di Uomini e donne di oggi 15 febbraio, ci sarà anche il percorso di Federico Nicotera.

Le anticipazioni del talk show pomeridiano di Maria De Filippi rivelano che il tronista si ritroverà a fare i conti con l'assenza di Carola che ha lasciato il programma.

La ragazza non si presenterà in studio dopo la sfuriata che c'è stata con il tronista al termine della registrazione precedente, dove annunciò di voler abbandonare lo studio.

E, in questa nuova puntata del talk show Mediaset, Federico farà i conti con l'assenza in studio di Carola: a quel punto, però, il tronista ammetterà che non intende arrendersi, dato che andrà a cercarla fuori dallo studio e proverà così a riconquistare la sua fiducia.