Proseguono i consueti appuntamenti con 'Il Paradiso delle signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 16 febbraio, non potranno mancare nuovi e interessanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Ezio e Gloria. Nelle loro vite piomba improvvisamente una persona che mai avrebbero pensato di rivedere dopo così tanti anni. Si tratta di Chiara, la donna che denunciò Moreau poiché le aveva salvato la vita durante il travaglio.

Inaspettatamente la donna giunge a Milano, bussa alla porta del signor Colombo e chiede di poter incontrare proprio l'ex moglie di quest'ultimo. Dopo vari tentennamenti, l'uomo informa la capocommessa del Paradiso.

Vito geloso del rapporto tra la sarta del Paradiso e Francesco

Nel corso del prossimo appuntamento con 'Il Paradiso delle Signore', per Flora è tempo di fare i conti con il matrimonio con Guarnieri. Flora affronta l'argomento con Umberto per cercare di mettere in ordine le idee, in vista dell'organizzazione delle loro nozze. Tuttavia, deve fare i conti con la realtà perché il suo fidanzato non la pensa proprio come lei. La coppia, quindi, è in disaccordo poiché mentre la giovane stilista vorrebbe convolare a nozze subito, il Commendatore preferisce temporeggiare ancora un po'.

Nel frattempo, Vito non può fare a meno di dubitare del rapporto che si sta venendo a creare tra Maria e Francesco. La sua amata cerca di aiutare il giovane Rizzo a non abbandonare la sua passione, ma così facendo trascorrono diverso tempo insieme, destando la gelosia del contabile del Paradiso. Questi, infatti, teme che possa nascere un legame che possa andare al di là dell'amicizia.

L'incontro con una conoscenza del passato

Successivamente, dopo aver riflettutto attentamente, Gloria decide di incontrare personalmente Chiara per cercare di scoprire il motivo del suo ritorno. La donna le rivela dei dettagli sconcertanti, poiché, in passato, le cose sarebbero potute andare in un modo totalmente differente.

Non ci sarebbe stato, quindi, il bisogno di ricorrere alla denuncia nei suoi confronti.

Intanto, Ezio deve fare i conti con la sua compagna. Tuttavia, decide di essere sincero con Veronica e le racconta ogni dettaglio sull'incontro avuto di recente con Chiara. Le spiega anche la situazione che si è venuta a creare in passato con lei e il suo compagno.

Infine, il concorso di "Cuori Solitari" organizzato da Vittorio al Paradiso delle Signore è in corso. Grazie all'idea del pubblicitario, diverse persone possono mettersi in gioco trovando, finalmente la propria anima gemella.