Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 21 febbraio, non potranno mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolare, l'attenzione continua a essere posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Marcello e Adelaide. Tra i due è nata un'intesa sorprendentemente forte. Al punto che, insieme, hanno destato non poco scalpore. Difatti, per diverso tempo, non si è parlato altro.

Tuttavia, il loro intento iniziale era quello di far ingelosire i rispettivi ex, ossia Ludovica e Umberto, ma la situazione è sfuggita di mano. Tra loro, infatti, è nato del tenero. Probabilmente perché hanno avuto modo di trascorrere diverso tempo insieme, accrescendo ulteriormente la sintonia che si era venuta a creare. Adesso, risultano essere sempre più uniti e complici a causa dell'inserimento del giovane Barbieri come socio all'interno del Circolo.

La sete di vendetta di Umberto

Nel corso del prossimo avvincente appuntamento con il Paradiso delle signore, la situazione tra Ezio e Gloria complicherà gli equilibri all'interno di casa Colombo. Soprattutto, il capostipite è sotto pressione perché nutre diversi dubbi.

D'altro canto, si sente con le spalle al muro poiché la sua ex moglie vuole chiarezza in questa situazione. Proprio quest'ultima, delusa dall'atteggiamente dell'ex marito, si sfoga con Armando.

Nel frattempo, la complicità di Marcello e Adelaide si fa sempre più forte. Tuttavia, questa loro sintonia non fa altro che stuzzicare il Commendatore.

Infatti, Umberto è intenzionato a eliminare Marcello Barbieri. Vuole a tutti i costi vendicarsi della nuova coppia nascente, impedendo al barista di diventare socio effettivo del Circolo. Tra l'altro, può fare affidamento anche sull'appoggio del suo amico Ferdinando che, sin da subito, si è reso molto disponibile.

Il passato di Carlos preoccupa Roberto

Intanto Roberto, dopo aver scoperto diverse informazioni sul passato di Carlos, è seriamente preoccupato per la sua amica. Gemma, di recente, ha iniziato a frequentare questo ragazzo, seppur inizialmente avesse diverse perplessità che le impedivano di lasciarsi andare completamente con lui.

Tuttavia, dopo varie riflessioni, Lanzi decide che è giunto il momento di rivelare alla giovane Venere del Paradiso la verità di quanto scoperto. Con sua somma perplessità, Gemma non se ne preoccupa affatto e riprende ad uscire tranquillamente con Carlos.